Grands Prix cyclistes: deux années d’efforts qui portent fruits

Très émotif après une pause forcée trop longue, le PDG des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal était soulagé de constater avec le retour des plus grandes vedettes du cyclisme mondial que son organisation n’avait pas travaillé pour rien depuis 2019.

« Dès que les premiers bus des athlètes sont arrivés, j’ai vu les visages illuminés. Après tellement de boulot, avance et recule... Que de chemin parcouru depuis 2019 », a lancé mercredi le nouveau patron Sébastien Arsenault, qui a vécu la pandémie difficilement.

Avec la présence dans la même salle de Tadej Pogacar, Peter Sagan, Michael Matthews, Greg Van Avermaet, Geraint Thomas et bien sûr le grand favori Wout van Aert, le promoteur peut dire « mission accomplie ». Malgré les délais, cette 11e édition s’annonce un succès et les doutes se sont vite envolés.

La foule

« Je sais que le peloton était très peiné de ne pas pouvoir venir les deux dernières années. Nous aussi. Je suis convaincu que les spectateurs vont y être en grand nombre. Il est important pour nous de présenter des événements de très haut calibre, mais également gratuitement. Tout ceci exige beaucoup de passion », a-t-il ajouté.

À quelques heures du coup de pistolet dans la capitale, Sébastien Arsenault répète que les deux courses québécoises ne sont pas des faveurs que l’Union cycliste internationale accorde à son groupe.

« Ce sont des choses qu’on ne gagne pas, ce sont des choses qu’on mérite ces deux licences », précise-t-il, soulignant les qualités de bâtisseur de son paternel Serge, un homme « fier, acharné et parfois hargneux qui a déplacé des montagnes ».

Un peu en retard, la passation des pouvoirs a pu se faire officiellement devant public.

« Pour moi, c’est le mot de la fin. C’est la fin d’une époque, la fin de beaucoup de défis. La fondation est solide et l’avenir est plus que prometteur. Dès l’an prochain, je serai le spectateur le plus attentif. On a été béni des dieux. On a deux villes faites sur mesure pour le cyclisme », a terminé le fondateur Serge Arsenault.

Une carte de visite

Lui-même grand sportif, le maire de Québec, Bruno Marchand, se sentait « comme un enfant » dans un magasin de jouets mercredi, pour utiliser ses mots. La carte de visite touristique reste primordiale et les images diffusées dans le monde n’ont pas de prix.

« On ne postule pas pour être maire pour des activités précises, mais s’il y en avait eu une, ça aurait été celle-là. Immensément heureux et fier du retour après deux ans d’absence. Que la ville se refasse belle pour le Grand Prix cycliste. Ce Grand Prix a quand même gagné le cœur des gens d’ici. »

Pour Hugo

Le maire a aussi prédit une journée extraordinaire vendredi avec un taux d’absence élevé au bureau.

« Je demande aux employeurs d’être conciliants. On a une chance unique. On n’est pas les seuls à être chauvins pour notre ville. Profitons-en et ayons le souci d’en abuser parce que c’est très court. »

Pour sa part, M. Marchand ne ratera pas la chance d’encourager le vainqueur de la 16e étape du dernier Tour de France. Avec son doigt levé vers le ciel à Foix le 19 juillet, un champion a fait vibrer les fans.

« Ce sera l’occasion de dire à Hugo Houle combien nous sommes fiers. Québec est une ville vélo », a-t-il lancé.

