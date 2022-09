Grand Prix d'Italie: jamais deux sans trois à Monza?

Le cirque de la Formule 1 s’installe à Monza en fin de semaine pour la troisième et dernière étape d’un programme triple qui a suivi le retour de la trêve estivale.

Cette épreuve représente aussi l’ultime manche du championnat à être disputée sur le territoire européen cette année.

Décrit comme étant le « Temple de la vitesse » avec ses quatre longues lignes droites qui permettent d’exploiter la puissance des moteurs, ce tracé mythique est bouclé à 77 % de sa distance avec l’accélérateur au... plancher.

Les deux plus récentes présentations du Grand Prix d’Italie ont vu des pilotes inattendus accéder à la plus haute marche du podium, soit Pierre Gasly (2020) et Daniel Ricciardo (2021). Peut-on s’attendre à une autre surprise dimanche ?

Pour freiner l’écrasante domination de Max Verstappen, vainqueur de 10 courses cette saison dont les quatre dernières, les quelques rares prétendants à la victoire devront sans doute espérer quelconques rebondissements, dont l’intervention de la voiture de sécurité ou la... pluie.

À part le Néerlandais, seuls son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez (1 gain), et les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc (3) et Carlos Sainz (1), ont remporté un Grand Prix en 2022.

Le souvenir de 2008

Particulièrement brouillon la semaine dernière aux Pays-Bas, où il s’est classé 14e à l’arrivée, Sebastian Vettel souhaite obtenir un bon résultat à l’occasion de son ultime visite à Monza, lui qui dispute sa dernière saison en F1.

C’est à cet endroit, en 2008, que la carrière de l’Allemand a pris son envol quand, contre toute attente, il a gagné le Grand Prix d’Italie sous la pluie au volant d’une modeste Toro Rosso.

« Je vais ressentir beaucoup d’émotions en me présentant à Monza pour la dernière fois. C’est sur ce circuit que j’ai remporté ma première victoire en F1 », a déclaré le quadruple champion du monde.

Un top 3 en 2020

Pour Lance Stroll, coéquipier de Vettel au sein de l’écurie Aston Martin, ce GP est aussi le rappel de bons moments.

« J’ai des souvenirs fantastiques de Monza où je m’étais élancé de la première ligne en 2017 [comme recrue en F1] et obtenu le premier podium [troisième] pour Aston Martin en 2020 », s’est rappelé le Québécois.

Stroll a connu un parcours satisfaisant aux Pays-Bas la semaine dernière. Après avoir atteint la dernière ronde (Q3) des qualifications, il a récolté un point grâce à sa 10e place acquise le lendemain.

« Si on parvient à bien faire en qualification, un top 10 en course est réalisable », a renchéri Stroll qui, en cinq départs à Monza, a terminé dans les points en quatre occasions.

16e ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE F1

Date : 11 septembre 2022

11 septembre 2022 Circuit : Monza

Monza Tracé : 5,8 km 11 virages

5,8 km 11 virages Nombre de tours : 53

53 Distance totale : 306,7 km

306,7 km Premier Grand Prix : 1950

PODIUM 2021

Daniel Ricciardo | McLaren | 53 tours en 1 h 21 min 54,4 s Lando Norris | McLaren | à 1,7 s Valtteri Bottas | Mercedes | à 4,9 s

› Position de tête : Valtteri Bottas (Mercedes) en 1 min 19,555 s

› Meilleur tour en course : Daniel Ricciardo (McLaren) en 1 min 24,812 s (au 53e tour)

RÉCENTS VAINQUEURS

2020 : Pierre Gasly, Toro Rosso

Toro Rosso 2019 : Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari 2018 : Lewis Hamilton, Mercedes

HORAIRE



Heure d’Italie Heure du Québec Essais libres 1 Vendredi 14 h à 15 h Vendredi 8 h à 9 h Essais libres 2 Vendredi 17 h à 18 h Vendredi 11 h à midi Essais libres 3 Samedi 13 h à 14 h Samedi 7 h à 8 h Qualifications Samedi 16 h à 17 h Samedi 10 h à 11 h Course Dimanche à 15 h Dimanche à 9 h

♦ Décalage de 6 heures avec le Québec

MEILLEUR RÉSULTAT PAR PILOTE À MONZA

Lewis Hamilton 1er en 2012, 2014, 2015, 2017 et 2018 Sebastian Vettel 1er en 2008, 2011 et 2013 Fernando Alonso 1er en 2007 et 2010 Daniel Ricciardo 1er en 2021 Pierre Gasly 1er en 2020 Charles Leclerc 1er en 2019 Valtteri Bottas 1er en 2017 et 2019 Lando Norris 2e en 2021 Carlos Sainz 2e en 2020 Sergio Pérez 2e en 2012 Lance Stroll 3e en 2020 Max Verstappen 5e en 2018 Esteban Ocon 6e en 2017 et 2018 Alex Albon 6e en 2019 Kevin Magnussen 10e en 2014 Nicholas Latifi 11e en 2020 et 2021 George Russell 14e en 2019 et 2020 Mick Schumacher 15e en 2021 Yuki Tsunoda Forfait en 2021 Guanyu Zhou Première participation

CLASSEMENT 2022

1. Max Verstappen 310 pts 2. Charles Leclerc 201 3. Sergio Pérez 201 4. George Russell 188 5. Carlos Sainz 175 6. Lewis Hamilton 158 7. Lando Norris 82 8. Esteban Ocon 66 9. Fernando Alonso 59 10. Valtteri Bottas 46 18. Lance Stroll 5 20. Nicholas Latifi 0

Recherche : Louis Butcher

Source : formula1.com