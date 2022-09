Félix Auger-Aliassime portera les couleurs canadiennes

La formation canadienne en action aux Finales de la Coupe Davis comptera sur le Québécois Félix Auger-Aliassime, a-t-elle annoncé mercredi.

Vaincu par le Britannique Jack Draper au deuxième tour des Internationaux des États-Unis toujours en cours, l’athlète de 22 ans se joindra à ses compatriotes Alexis Galarneau, Vasek Pospisil et Gabriel Diallo lors du tournoi à la ronde qui se déroulera simultanément du 13 au 18 septembre dans les villes de Bologne, Hambourg, Glasgow et Valence; les joueurs de l’unifolié évolueront dans la dernière de celles-ci et se retrouveront au sein du groupe B, en compagnie de l’Espagne, de la Serbie et de la Corée du Sud. Les deux premiers pays de chaque section se qualifieront pour la phase ultime, prévue à Malaga du 21 au 27 novembre.

«Nous sommes ravis que Félix se joigne à nous, a déclaré dans un communiqué de Tennis Canada le capitaine Frank Dancevic. Nous serons dans un groupe très fort. [...] Sa participation augmentera donc nos chances de nous qualifier pour l’étape finale de novembre.»

Le Montréalais fera partie de l’équipe de la Coupe Davis pour la quatrième fois de sa carrière. Il a pris part à son premier match en 2019 contre la Slovaquie lors d’une épreuve de qualification, battant Norbert Gombos dans l’affrontement décisif pour permettre au Canada de se qualifier pour les Finales.

Auger-Aliassime détient le huitième rang du classement du circuit de l’ATP. En plus de cette compétition, il prendra part à la Coupe Laver du 23 au 25 septembre sous les couleurs de l’Équipe Monde.