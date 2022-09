C’est un manque de respect, clame Guerrero fils

Au cœur de la course aux éliminatoires, les Blue Jays de Toronto et les Orioles de Baltimore ne s’aiment pas particulièrement et le match de mardi n’a fait qu’attiser le feu entre les deux équipes.

Dans une défaite de 9 à 6 au Maryland, les visiteurs ne se sont pas fait d’amis, surtout en raison de la tourmente ayant marqué la septième manche de l’affrontement. Ancien membre de l’organisation des Jays, le lanceur Bryan Baker semble avoir quelques ennemis à l’intérieur du vestiaire du club torontois. Il a ainsi eu des mots virulents à l’endroit de Teoscar Hernandez, qui avait claqué un circuit à ses dépens la veille. À la suite d’un double-jeu dans lequel celui-ci a été impliqué, l’échange de mots aigre-doux s’est fait davantage visible, mais la tension a grimpé d’un cran de plus quand Baker a retiré Matt Chapman sur des prises. L’artilleur a montré du doigt le banc adverse et tout le monde s’est retrouvé sur le terrain pour plus «d’explications».

«Lorsque vous jetez votre regard en direction d’un joueur [après l’avoir retiré], c’est irrespectueux. Se croit-il un superhéros ou quelque chose du genre?, a ironisé le cogneur Vladimir Guerrero fils au sujet du lanceur des Orioles, tel que rapporté par le quotidien "Toronto Sun". Nous pensons que si vous regardez vers l’abri adverse, vous voulez des ennuis. Il souhaitait nous faire réagir et il a dépassé la limite acceptable.»

Un lanceur rancunier?

Aux yeux du gérant intérimaire des Jays, John Schneider, le coupable dans cet épisode d’animosité est Baker, qui a brièvement évolué avec la formation en 2021.

«Depuis qu’il ne fait plus partie de notre organisation, chaque fois qu’il lance contre nous, il jette un coup d’œil en direction de notre abri. Notre équipe a réagi, a affirmé l’entraîneur ayant été expulsé de la partie au milieu de la septième après avoir contesté les décisions de l’arbitre au marbre Jeff Nelson. Ce n’est pas la première fois qu’il faisait cela, donc les gars ont trouvé leur motivation là.»

Les deux formations auront d’autres occasions de tisser des liens acrimonieux d’ici la fin de la saison. Incluant le duel de mercredi, ils doivent en découdre sept fois avant de conclure le calendrier. Au classement de la section Est de la Ligue américaine, Toronto devance Baltimore par trois matchs et demi.