Alouettes : du renfort en défensive

Les partisans des Alouettes pourront observer les deux nouvelles acquisitions en défensive de Danny Maciocia vendredi, lorsque les Lions de la Colombie-Britannique seront de passage au Stade Percival-Molson.

Le directeur général et entraîneur-chef par intérim a confirmé que le demi défensif Nafees Lyon et le joueur de ligne défensif Thomas Costigan disputeront leur premier affrontement dans l’uniforme des Moineaux cette semaine.

«Après quelques jours [d’entraînement], je suis content de ce que je vois. Je suis convaincu qu’ils contribueront aux futurs succès de notre défensive», a affirmé Maciocia, qui a obtenu les deux nouveaux venus des Elks d’Edmonton la semaine dernière.

Une transition facile

S’ils doivent s’adapter à une nouvelle ville et une nouvelle organisation, Lyon et Costigan n’arrivent pas à Montréal complètement dans l’inconnu. Ils sont en effet très familiers avec le système de jeu défensif mis en place chez les «Als» par le coordonnateur Noel Thorpe. Les deux athlètes ont évolué pour le natif de Vancouver l’an dernier, puisqu’il s’occupait de l’unité défensive des Elks.

«Je connais bien leurs habiletés et leurs forces, a soulevé Thorpe. Ils sont d’excellents compléments pour notre défensive. Ce sont deux joueurs physiques avec du caractère.»

«En ce qui concerne nos schémas et nos fondations, ils comprennent déjà. La transition se fait donc très facilement.»

C’est également ce que pense Costigan.

«C’est probablement la transition la plus "relaxe" possible. Thorpe fait sensiblement la même chose ici qu’il le faisait chez les Elks. C’est super jusqu’à maintenant et il y a beaucoup de gars que j’ai côtoyés à Edmonton chez les Alouettes», a dit le joueur de ligne défensive, qui a notamment déjà joué avec Mike Moore et Darius Williams.

De l’aide pour la tertiaire

De son côté, Lyon croit que le système de Thorpe est fait sur mesure pour le type de joueur qu’il représente.

«J’étais très à l'aise quand je jouais sous ses ordres l’an dernier. Pendant les cinq matchs où j’étais un partant, j’ai réussi deux interceptions. Je faisais des jeux et j’ose croire que ce sera ainsi avec les Alouettes.»

L’arrivée de Lyon ne fera assurément pas de mal à la tertiaire des Moineaux, elle qui a été bien mauvaise durant son dernier affrontement.

«Nous pouvons nous améliorer à ce niveau et je voulais de la profondeur», a d’ailleurs dit Maciocia à propos de l’arrivée de Lyon.

Le demi défensif Najee Murray pourrait aussi effectuer un retour au jeu contre les Lions, après avoir été contraint de s’absenter vendredi dernier, dans une défaite contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Le grand manitou des Alouettes ne sait pas encore si son joueur a suffisamment récupéré pour être en uniforme, mais il le souhaite ardemment.

«Quand il joue, je dors beaucoup mieux la veille des matchs», a affirmé Maciocia avec le sourire.