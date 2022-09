Un accomplissement historique pour les jeunes Jays

En claquant trois circuits durant le second match d’un programme double contre les Orioles de Baltimore, lundi, le joueur d’arrêt-court des Blue Jays de Toronto Bo Bichette s’est assuré d’inscrire son nom et celui de son coéquipier Vladimir Guerrero fils dans le livre des records du baseball majeur.

Après que le premier des deux hommes eut complété sa soirée de travail dans une victoire de 8 à 4, les Jays sont devenus la quatrième équipe de l’histoire des grandes ligues à compter deux joueurs de moins de 25 ans ayant cogné trois longues balles lors d’une rencontre de la même campagne.

Guerrero fils, 23 ans, avait accompli l’exploit le 13 avril aux dépens des Yankees de New York. Précédemment, Gary Carter et Larry Parrish avaient réussi le tout avec les Expos de Montréal en 1977, tout comme Lou Gehrig et Tony Lazzeri chez les Yankees de 1927 ainsi que Duke Snider et Tommy Brown du côté des Dodgers de Brooklyn de 1950.

«Il constitue un très bon frappeur qui est en feu. Nous l’avons mentionné toute l’année : Bo représente une immense partie de notre formation et de notre offensive. Il s’est bien intégré, a analysé le gérant intérimaire des Jays, John Schneider, tel que rapporté par le site MLB.com. Au bâton, quand il se sert de tout le terrain comme il le fait actuellement, il est aussi bon que n’importe qui d’autre dans la ligue. Lorqu’il frappe la balle un peu partout et qu’il le fait avec puissance, cela montre toute sa valeur.»

De très bonnes nouvelles

Les performances de Bichette et de ses coéquipiers sont certes de bonnes nouvelles pour les Jays, au cœur de la course aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine. Le club ontarien détient la dernière place donnant accès à la phase d’après-saison et, en dépit d’une priorité de quatre matchs et demi sur leurs plus proches poursuivants (avant mardi soir), les rencontres demeurent importantes.

«Nous comprenons toute la signification de ce qui se passe. Je pense que nous avons été là à notre meilleur niveau de compétition de la saison et à cette période de l’année, c’est une excellente chose», a affirmé Bichette, qui affiche au compteur 21 longues balles et 78 points produits.

«Les sensations sont évidemment bonnes. Ils sont préparés au défi de la partie la plus excitante du calendrier», a de son côté considéré Schneider à propos de ses joueurs.