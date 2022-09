Tom Brady respire la confiance malgré tout

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady doit composer cette année avec une ligne à l’attaque passablement transformée, mais il croit que celle-ci parviendra à le protéger suffisamment pour l’aider à continuer d’accumuler les passes de touché.

Le vétéran de 45 ans a vu Ali Marpet prendre sa retraite et Alex Cappa signer un contrat avec les Bengals de Cincinnati pendant la saison morte. Puis, Ryan Jensen a subi une blessure au genou au camp d’entraînement et sa campagne est déjà compromise. La pression sera donc forte sur leurs remplaçants, sauf que le célèbre numéro 12 a confiance de les voir relever le défi.

«Je dirais que chaque formation doit surmonter des obstacles à différentes périodes de l’année. Vous faites face aux blessures tôt, plus tard ou toute l’année. [...] On a donc obtenu Shaq Mason, que j’aime à mort et avec qui j’ai longtemps joué [avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre]. Je sais ce qu’il est capable d’accomplir. Ensuite, Robert Hainsey, de l’université Notre Dame, a mérité le respect de ses coéquipiers grâce à son éthique de travail, même s’il se présentait quotidiennement au boulot l’an passé en sachant qu’il n’allait pas jouer. Il va se lever et faire le travail», a prédit Brady au site NFL.com.

«Et on a un garde à gauche, Luke [Goedeke], qui se bat chaque jour. Il a très bien fait au camp. Nous l’avons repêché pour qu’il se présente ici et fasse ce qu’il faut.»

Rien de parfait

Néanmoins, le pivot-vedette a suffisamment d’expérience pour se douter que rien ne sera parfait sur le terrain. Il y aura peut-être des journées plus difficiles.

«Ce sera comme tous les joueurs : personne ne rend les passes meilleures et je ne les rends sûrement toutes ainsi. Mes lectures de jeu ne sont pas toutes parfaites. J’ai lancé une tonne d’interceptions. Vous ne pouvez pas vous attendre à voir ces jeunes ailiers rapprochés, porteurs de ballon ou joueurs de ligne tout faire à la perfection, car ils se mesureront à plusieurs excellents adversaires et ceux-ci les défieront», a-t-il indiqué.

Les «Bucs» amorceront le calendrier régulier dimanche en visitant les Cowboys de Dallas.