Sénateurs: hausse des ventes de billets de saison

Les partisans des Sénateurs d’Ottawa sont visiblement encouragés par les nombreux ajouts à leur équipe durant la saison morte puisque la formation de la capitale canadienne aurait enregistré une hausse considérable dans la vente de ses billets de saison pour la campagne 2022-2023.

C’est ce qu’a révélé le président des «Sens», Anthony LeBlanc, lors d’une entrevue avec le réseau Sportsnet. L’organisation des Sénateurs n’a pas encore dévoilé de chiffres officiels, mais devrait le faire dans les prochains jours.

Les Sénateurs n’avaient pas non plus dévoilé de chiffres la saison dernière, mais la croyance veut qu’il y ait eu moins de 5000 détenteurs de billets de saison, ce qui représenterait le plus faible total de l’équipe. Le club de l’Ontario a aussi maintenu la plus faible moyenne de partisans présents par match en 2021-2022, avec un peu plus de 9000 spectateurs franchissant les portes du Centre Canadian Tire lors de chaque duel.

«Je peux dire que le nombre de détenteurs de billets de saison est le plus haut enregistré depuis quelques années, a indiqué LeBlanc. Nous avons répertorié une hausse significative qui a débuté à peu près quand Pierre [Dorion, le directeur général] a réalisé quelques échanges.»

Durant la saison morte, Dorion a, entre autres, obtenu l’attaquant Alex DeBrincat des Blackhawks de Chicago et le gardien Cam Talbot du Wild du Minnesota, grâce à des transactions. Il s’est aussi entendu sur les termes d’un contrat de trois saisons avec Claude Giroux.

Les «Sens» tenteront ainsi de retourner en séries éliminatoires, eux qui n’ont pas goûté à ce plaisir depuis la campagne 2016-2017.