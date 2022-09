Mondial junior : le calendrier dévoilé

Le Canada amorcera le Championnat mondial de hockey junior en affrontant les Tchèques le 26 décembre au Scotiabank Centre de Halifax, comme l’a indiqué le calendrier de la compétition diffusé mardi avant-midi.

Couronnée il y a quelques semaines au Mondial junior 2022 disputé à Edmonton, la formation de l’unifolié évoluera au sein du groupe A et jouera donc dans la capitale néo-écossaise. Les équipes de la section B joueront pour leur part au Centre Avenir de Moncton.

Durant l’événement qui se conclura avec la finale le 5 janvier 2023, les Canadiens se frotteront également à l’Allemagne, le 28 décembre, puis à l’Autriche le lendemain. Par la suite, ils se mesureront à la Suède afin de terminer le tour préliminaire la veille du jour de l’An. Médaillés d’argent en Alberta, les Finlandais commenceront le Championnat face aux Suisses, le 26 décembre. Les États-Unis et la Slovaquie compléteront le groupe B.

«Le Mondial junior 2023 offrira des moments inoubliables où le hockey sera à l’honneur à la grandeur des Maritimes, a déclaré dans un communiqué Dean McIntosh, vice-président des événements et propriétés pour Hockey Canada. Nous comptons les jours jusqu’à la première mise au jeu le lendemain de Noël. Des duels prévus en journée d’ouverture jusqu’aux matchs entre grands rivaux de la veille du jour de l’An et la compétition s’annonce féroce. On pourra voir à l’œuvre les meilleurs joueurs de moins de 20 ans au monde dans ce qui marquera le retour au format traditionnel du temps des Fêtes pour le tournoi.»

Précédemment, Hockey Canada tiendra un camp de sélection à la mi-décembre et le tout comprendra des matchs contre les étoiles d’U SPORTS.