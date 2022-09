LNH : décès du juge de ligne Dan Schachte

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé que son ancien juge de ligne Dan Schachte est décédé mardi.

«La LNH pleure le décès de l'ancien juge de ligne Dan Schachte, un professionnel accompli, mentor de jeunes officiels et père de famille dévoué dont la carrière de trois décennies a établi des records pour les officiels nés aux États-Unis», a déclaré le circuit dans un communiqué.

«Premier Américain à arbitrer 2 000 matchs dans la LNH, Schachte a oeuvré pendant la Coupe du Canada, une Coupe du monde, des Jeux olympiques et cinq finales de la Coupe Stanley. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme, Kim, et à ses enfants, Dan, Lauren, Ian et Madeline, ainsi qu'à ses anciens collègues et à de nombreux admirateurs de la communauté du hockey.»

Schachte a amorcé son parcours dans la LNH le 1er octobre 1982 et a officié son dernier affrontement le 18 mars 2012.