Les Roughriders libèrent un joueur controversé

Les Roughriders de la Saskatchewan ont libéré le joueur de ligue défensive Garrett Marino, qui est l’un des athlètes qui a le plus fait parler de lui pour les mauvaises raisons cette semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Plus tôt cette saison, l’Américain de 28 ans avait été suspendu pour quatre rencontres, et ce, en raison de trois gestes posés dans le match du 8 juillet contre le Rouge et Noir d’Ottawa. C’était du jamais vu dans la LCF.

Marino avait reçu une suspension de deux parties pour avoir commis un plaqué «irresponsable et dangereux» sous la hauteur permise aux dépens du quart-arrière Jeremiah Masoli, un geste qui avait envoyé ce dernier à l’infirmerie. Le joueur défensif a célébré le plaqué illégal et nargué Masoli «à propos de ses origines», une violation du Code de conduite de la LCF, ce qui a allongé d’une rencontre sa sanction.

Il a finalement reçu une autre suspension d’une partie pour un plaqué dangereux à l’endroit d’un joueur de ligne offensive de l’équipe ottavienne.

«Ce comportement n’a pas sa place dans notre Ligue, avait indiqué le commissaire Randy Ambrosie dans un communiqué. Ces mesures disciplinaires visent à envoyer un message clair que ce type d’action ne sera pas toléré.»

Les Roughriders avaient également rédigé des excuses au nom de Marino et le joueur s’était excusé après son retour de suspension.

Dimanche dernier, dans une défaite de 20 à 18 contre les Blue Bombers de Winnipeg, le natif de la Californie a refait des siennes. Il a frappé sournoisement le quart Zach Collaros, alors que celui-ci s’était débarrassé du ballon. Marino n’a pas été pénalisé sur la séquence.

En huit parties en 2022, l’ancien des «Riders» a amassé neuf plaqués et un sac du quart.