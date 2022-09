Joël Bouchard et Michel Therrien se joignent à l’équipe d’experts de TVA Sports

L’expérience de deux entraîneurs de renom viendra enrichir TVA Sports, car Joël Bouchard et Michel Therrien s’ajouteront à l’équipe hockey de la chaîne sportive, a annoncé celle-ci, mardi.

Ces deux nouvelles acquisitions constituent des visages connus aux yeux de plusieurs amateurs de hockey québécois. Ancien défenseur de la Ligue nationale (LNH), Bouchard mise sur une expérience d’une douzaine d’années derrière le banc. Ayant été à la barre de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, il mettra son expertise à profit pendant les matchs du Canadien de Montréal au «Hockey du samedi soir» et lors de la diffusion des duels éliminatoires de la LNH.

Sa contribution sera aussi appréciée à titre d’analyste à l’émission «JiC» et durant les émissions spéciales couvrant la journée de la date limite des transactions et du repêchage de la LNH.

Pour sa part, Therrien compte près de 30 ans d’expérience derrière un banc, dont 12 comme entraîneur-chef dans la LNH. Il a dirigé le Tricolore durant huit saisons, puis les Penguins de Pittsburgh, qu’il a menés en finale de la Coupe Stanley en 2008. Les téléspectateurs pourront bénéficier de ses connaissances et de son analyse du jeu lors des avant-matchs du «Hockey du samedi». Il agira également en tant que collaborateur à «JiC». Son expertise sera de plus mise à contribution lors de la classique des étoiles de la LNH, au cours de la journée de la date limite des transactions et durant les séries éliminatoires de la LNH. Enfin, l’ancien entraîneur-chef aura sa chronique hebdomadaire sur tvasports.ca.

«C’est une grande fierté pour TVA Sports d’accueillir Joël et Michel, deux cerveaux de hockey qui sauront partager et vulgariser toutes les subtilités de ce sport, a mentionné dans un communiqué Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports. Nous ajoutons au sein de notre équipe, des collaborateurs possédant plus de 3000 matchs de hockey d’expérience, dont plus de 1100 rencontres de la LNH. Ils complèteront parfaitement l’équipe déjà en place.»