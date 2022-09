Maintenant que son avenir financier est assuré, l’attaquant des Canucks de Vancouver J.T. Miller s'attend à être plus constant dans ses performances sur la patinoire.

C’est ce qu’il a affirmé mardi, lors d’une visioconférence tenue quatre jours après avoir signé une prolongation de contrat de sept ans, d’une valeur de 56 millions $.

«C’était énormément d’argent et je me trouve chanceux d’être où je suis», a-t-il dit.

«Je crois que cela me permettra de jouer d’une manière beaucoup plus constante, puisque je sais qu’il y a eu engagement. Je suis très excité à l’idée de passer ce chapitre de ma vie et de ma carrière de hockeyeur à Vancouver.»

Miller aurait pu devenir joueur autonome sans compensation au terme de la campagne 2022-2023. Son nom était déjà au cœur des rumeurs de transaction depuis plusieurs mois. L’athlète de 29 ans semble d’ailleurs persuadé que son statut contractuel aurait constitué une distraction pendant la prochaine saison.

«D’avoir été en mesure de régler ça avant le début du camp d’entraînement me permet d’être concentré et d’avoir l’esprit en paix. C’est très plaisant.»

L’an dernier, Miller a été le meilleur pointeur du club de la Colombie-Britannique. Il a touché la cible 32 fois et a fourni 67 mentions d’aide pour 99 points en 80 rencontres.

Au tour de Horvat

Bien heureux d’avoir réglé le cas de Miller, le directeur général des Canucks, Patrik Allvin, a maintenant l’intention de se concentrer sur les négociations concernant l’attaquant Bo Horvat.

Durant la prochaine saison, le joueur de centre de 27 ans disputera la dernière année d’un contrat de six ans qui lui rapporte 5,5 millions $ annuellement. Il pourrait ainsi devenir joueur autonome sans compensation.

«Bo est notre capitaine et nous l’apprécions énormément, a déclaré le DG. Nous sommes en communication avec son équipe de représentants et nous essayons d’en arriver à un accord.»

Questionné à savoir si Horvat pourrait parapher une entente similaire à celle de Miller, Allvin n’a pas trop souhaité s’avancer.

«Je ne vais pas faire de comparaison entre ces deux joueurs, a-t-il répondu. Je pense que tous les patineurs sont différents et que l’approche [dans les négociations] est aussi différente.»

Horvat a franchi le cap des 30 buts inscrits pour la première fois de sa carrière en 2021-2022, lui qui a amassé 52 points, dont 31 filets, en 70 matchs. Le natif de London, en Ontario, a été le neuvième choix au total du repêchage de 2013 et a passé l’entièreté de sa carrière chez les professionnels dans l’organisation des Canucks.