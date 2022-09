Arozarena sonne la charge pour les Rays

Les Rays de Tampa Bay ont profité d’une journée offensive productive de Randy Arozarena pour défaire les Red Sox de Boston 8 à 4, mardi au Tropicana Field.

Le voltigeur n’a pas mis de temps avant de faire sentir sa présence. Dès le premier tour au bâton des siens, il a expulsé une offrande du lanceur Rich Hill à l’extérieur des limites du terrain, alors que ses coéquipiers Yandy Diaz et Manuel Margot étaient sur les sentiers. Arozarena a ainsi rapidement donné une avance de 3 à 0 aux siens.

L’athlète de 27 ans a cogné deux autres coups sûrs par la suite, ne produisant toutefois aucun autre point. Il a tout de même complété son tour des sentiers après chacun de ses coups sûrs.

Sur la butte pour les visiteurs, Hill (6-6) a finalement cédé sa place après quatre manches, lors d’un départ particulièrement difficile lors duquel il a permis cinq points sur neuf frappes en lieu sûr et un but sur balles.

Pour leur part, les vainqueurs ont préféré une stratégie employant plusieurs releveurs. Aucun des artilleurs utilisés n’a donc été sur la butte plus que deux manches. Garrett Cleavinger (1-1) est celui qui a hérité de la victoire. Il est aussi celui qui a réussi le plus de retraits sur des prises, avec trois des 10 obtenus aux dépens des frappeurs de la formation du Massachusetts.

Au classement, les Rays ont grappillé un demi-match aux Yankees de New York, qui trônent toujours au sommet de la section Est de l’Américaine. Quatre matchs et demi séparent désormais les deux formations. La formation de la Grosse Pomme n’a d’ailleurs pas pu disputer son match du jour contre les Twins du Minnesota, en raison de la pluie.

Leblanc ne peut propulser les Marlins

À Philadelphie, le Québécois Charles Leblanc a eu une belle opportunité d’aider les Marlins de Miami à triompher, mais n’en a pas été capable, et les siens se sont inclinés 3 à 2 contre les Phillies.

Utilisé comme frappeur suppléant par la formation floridienne au début de la huitième manche, Leblanc a d’abord été atteint par un lancer de l’artilleur Brad Hand. Il a ensuite progressé au deuxième coussin grâce au simple de Jon Berti, puis au troisième but après l’amorti sacrifice de Joey Wendle. Brian Anderson lui a finalement permis de compléter son tour des sentiers, à l’aide d’un ballon-sacrifice. Leblanc créait ainsi l’égalité 2 à 2.

En neuvième manche, le Québécois a eu une opportunité en or de donner les devants aux Marlins. Il s’est alors présenté à la plaque avec des coureurs au premier et au deuxième coussin et deux retraits déjà enregistrés. Leblanc n’a toutefois pas été en mesure de profiter d’un compte de trois balles et aucune prise, lui qui a été retiré en cognant un ballon au champ centre.

Jean Segura a finalement donné la victoire aux favoris de la foule, avec un simple productif en neuvième manche.