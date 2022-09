Quatre jeunes joueurs à surveiller dans le dernier droit

Publié aujourd'hui à 10h07

Mis à jouraujourd'hui à 10h07

Le baseball majeur a changé ses règlements dans les dernières années concernant les joueurs pouvant être rappelés au mois de septembre. Auparavant, les équipes pouvaient avoir jusqu’à 40 joueurs dans la formation lors du dernier droit de la saison. Maintenant, les équipes peuvent avoir 26 joueurs en saison régulière au lieu de 25, mais ne peuvent rappeler que deux joueurs à partir du 1er septembre, pour un alignement de 28 joueurs.

Même si ce nombre est très limité, plusieurs d’entre eux pourraient avoir un impact important sur la course aux séries et également lors des séries d’après-saison. En voici quatre:

1- Gunnar Henderson – Orioles de Baltimore

De voir les Orioles en pleine course aux séries en septembre représente toute une surprise. Et tant qu’à être si près, aussi bien rappeler Gunnar Henderson, un joueur d’avant-champ très talentueux, qui avait été un choix de 2e ronde des Orioles en 2019. Et Henderson n’a pas perdu de temps à se faire valoir avec un circuit dès sa deuxième présence au bâton dans les majeures. À la base, il est un joueur d’arrêt-court, mais il peut aussi jouer au 2e et 3e coussin.

Si les Orioles ont quand même une bonne base en attaque, ils manquent un peu de profondeur à l’avant-champ et Henderson pourrait être un joueur très utile pour la troupe de Brandon Hyde dans le dernier droit de la saison, avec sa vitesse, sa puissance, son œil au bâton et son excellence en défensive. Et si vous avez un pool de baseball, vous pouvez tenter de mettre la main sur lui avant qu’il ne devienne une super vedette.

2- Oswald Peraza – Yankees de New York

Les Yankees se dirigeaient allégrement vers le championnat de la section est de la Ligue américaine jusqu’au début du mois de juillet, mais la troupe d’Aaron Boone s’est enfargée royalement dans les fleurs du tapis dans les dernières semaines. Le problème, c’est qu’à part Aaron Judge, très peu de joueurs contribuent aux succès en attaque. Alors les Yankees ont décidé de rappeler un de leurs meilleurs espoirs, Oswald Peraza, un joueur d’avant-champ alliant puissance et vitesse.

Difficile de dire quelle sera son utilisation, mais avec des gars comme Gleyber Torres et Josh Donaldson qui ne produisent pas à la hauteur des attentes et Anthony Rizzo qui a mal au dos, le jeune Peraza pourrait amener une dose de fraîcheur et de vitesse à un alignement qui en a bien besoin par les temps qui courent.

3- Miguel Vargas – Dodgers de Los Angeles

Ils ont la meilleure fiche du baseball majeur, mais pas parce qu’ils ont sacrifié tous leurs espoirs dans les dernières années. Il y a certainement eu l’échange Scherzer/Turner l’an passé qui a coûté quelques bons espoirs comme Keibert Ruiz et Josiah Gray, mais ils ont encore beaucoup de potentiel dans leur filiale. Miguel Vargas est un bon exemple, lui qui a connu une excellente saison au niveau AAA à seulement 21 ans. Il aurait probablement fait le saut dans les majeures à temps plein s’il jouait pour une organisation qui avait moins de talent.

Originaire de Cuba, Vargas a maintenu une moyenne supérieure à ,300 à Oklahoma, en plus de frapper 17 circuits, produire 82 points, voler 16 buts et récolter presqu’autant de buts sur balles que de retraits au bâton, pour un pourcentage de présence sur les sentiers de ,404. Il peut jouer partout à l’avant-champ, mais les Dodgers sont bien nantis déjà à ce niveau avec Freeman, Lux et les deux Turner du côté gauche de l’avant-champ. Reste à voir si les Dodgers lui donneront le temps de jeu nécessaire pour se faire valoir. Mais si un des réguliers se blessait ou connaissait un passage à vide, il n’y a aucun doute que Vargas serait un remplaçant de luxe dans une équipe de pointe.

4- Hunter Brown – Astros de Houston

La troupe de Dusty Baker est plutôt bien nantie sur la butte, même que Christian Javier a été relégué temporairement dans l’enclos de relève avec le retour en santé de Lance McCullers. Sauf qu’avec la blessure au mollet de Justin Verlander, un poste s’est ouvert dans le personnel de lanceurs des Astros et Hunter Brown a été rappelé à ce moment. Difficile de savoir quelle utilisation les Astros feront de Brown, mais ce dernier a été dominant dans les mineures.

Brown vient toujours d’avoir 24 ans et a maintenu une moyenne de points mérités de 2,55 au niveau AAA, en plus de récolter 134 retraits au bâton en seulement 106 manches de travail. Si les Astros lui donnent la chance de se faire valoir, non seulement il pourrait aider les siens dans le dernier droit, mais il pourrait aussi forcer la main de l’équipe pour l’insérer dans la formation des 26 joueurs en vue des séries.