Lamar Jackson ne se laisse pas distraire

Même s’il n’a pas encore paraphé de prolongation de contrat avec les Ravens de Baltimore, le quart-arrière vedette Lamar Jackson est entièrement dévoué à son équipe à l’aube du début de la saison régulière de la NFL.

Jackson, qui se représente lui-même, pourrait devenir libre comme l’air au terme de la saison 2023, au cours de laquelle il touchera un peu plus de 23 millions $.

Bien qu’il se soit absenté d’entraînements optionnels, le printemps dernier - une tactique de négociation de plus en plus commune - Jackson a répondu à l’appel depuis le début de l'été jusqu’au camp d’entraînement.

«Lamar dit qu’il est concentré sur la saison, qu’il est sous contrat et qu’il connaîtra sa meilleure campagne en carrière, a rapporté l’entraîneur-chef John Harbaugh, selon le réseau ESPN.

«Nous espérons comme lui qu’il signera un nouveau pacte. Il n’y a aucun autre objectif que de trouver un terrain d’entente.»

Le pilote des Ravens n’avait aucun autre détail à offrir par rapport aux négociations de contrat. Jackson peut toutefois s’attendre à une augmentation de salaire considérable. Si l’équipe du Maryland est incapable de s’entendre avec lui d’ici le mois de mars, elle devra lui apposer l’étiquette de joueur de concession - et lui offrir 45 millions $ - pour l’empêcher d’atteindre le marché des joueurs autonomes.

En attendant, le pivot de 25 ans a les yeux rivés sur la prochaine saison.

«Je suis souvent avec [Jackson] autant sur le terrain qu’à l’extérieur et il est calme, a glissé le plaqueur offensif Morgan Moses. Il n’y a aucun meilleur sentiment que de voir ton quart-arrière prêt à travailler tous les jours.»

Jackson, reconnu pour sa mobilité, a cumulé 767 verges par la course et 2882 verges par la voie aérienne en 2022. Il a réussi 16 passes de touché - son plus bas total depuis sa première saison - et a reçu une deuxième invitation pour le match du Pro Bowl.