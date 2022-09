Jacques Villeneuve bientôt au volant d’une F1

Jacques Villeneuve célébrera les 25 ans de son titre de champion du monde de Formule 1 au volant d’une monoplace d’Alpine, la semaine prochaine sur le circuit de Monza.

C’est ce qu’a révélé le site Motorsport, lundi. C’est le mercredi 14 septembre, à bord de l'Alpine A521 engagée dans le championnat de l’année dernière, que Villeneuve s’élancera sur le bitume italien.

«JV», 51 ans, est actuellement analyste lors des reportages de Grands Prix pour la chaîne française Canal+, et c’est d’ailleurs par l’entremise de celle-ci que ce test a pu voir le jour.

Le Québécois, qui a été sacré champion en 1997 avec Williams – alors motorisé par Reanult –, entretient par ailleurs des relations avec l’écurie basée à Enstone. Il a notamment disputé trois GP avec Renault en 2004 en remplacement de Jarno Trulli.

«Ça s'est fait grâce aux liens avec Canal+, l'équipe française et la télévision française, et j'ai gagné il y a 25 ans avec Renault, a lancé Villeneuve à Motorsport. C'est donc pour ça. Mais ce sera la voiture de l'année dernière à Monza, pour de vrais tours. J'ai fait trois Grands Prix avec Fernando, donc j'ai un passé avec cette équipe, et Alan Permane [aujourd'hui directeur sportif] était mon ingénieur.»

Nouvelle réalité

Villeneuve a terminé sa carrière en F1 en 2006 lorsqu’il a été remplacé par Robert Kubica chez BMW Sauber. Il reconnaît que la technologie a fait un impressionnant pas en avant depuis, mais il ne s’attend pas trop à peiner avec la complexité des monoplaces contemporaines. Ni avec les contraintes physiques.

«C'est super excitant, c'est fou! Ce sera bien aussi de comprendre ces voitures. J'ai fait du simulateur. Les monoplaces modernes ne sont pas impressionnantes à basse vitesse, mais elles sont incroyables à haute vitesse. Je dois juste m'assurer d'avoir un bon baquet. Ce sera l'enfer, car les forces G seront incroyables. Le bon côté, c'est qu'il y a une longue ligne droite, donc on peut physiquement récupérer!»

Ce test surviendra quelques jours après le GP d’Italie, qui doit se dérouler cette fin de semaine.