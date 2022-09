Andy Ruiz fils se replace dans la hiérarchie mondiale

L'Américain d'origine mexicaine Andy Ruiz fils, ancien champion du monde des poids lourds, a battu le Cubain Luis Ortiz par décision unanime en 12 rounds, dimanche, dans un combat organisé par le World Boxing Council (WBC) au Crypto Arena de Los Angeles.

Le vote des juges à l'issue des 12 rounds était de 113-112, 114-111 et 114-111 en faveur de Ruiz fils, qui possède désormais à 32 ans un bilan de 35 victoires pour deux défaites.

Ortiz, âgé de 43 ans, a lui concédé son troisième revers (33 succès), les deux premiers lui ayant été infligés par l'Américain Deontay Wilder, alors détenteur de la ceinture WBC, en 2018 et 2019.

Après un premier round légèrement en sa faveur, Ortiz a été compté à deux reprises dans le deuxième round après avoir été pris deux crochets du droit de Ruiz.

Après le troisième round, l'Américain avait cependant la pommette gauche enflée, la faute à deux bonnes gauches de son adversaire.

Le Cubain est ensuite tombé une troisième fois dans la septième reprise, et mal en point, il a été sauvé par le gong.

Cette victoire permet à Ruiz de se replacer dans la hiérarchie de la catégorie des poids lourds et d'espérer une nouvelle chance mondiale.

En juin 2019, il avait ravi à la surpise générale à Anthony Joshua les ceintures IBF, WBA et WBO à New York avant de les céder six mois plus tard au Britannique en Arabie saoudite.