Verstappen triomphe chez lui

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'impose chez lui, au Grand Prix des Pays-Bas.

Il s'agit d'une quatrième victoire consécutive pour Verstappen. George Russell (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) complètent le podium.

À l’issue de cette 15e manche de la saison (sur 22), le local de l'épreuve compte désormais 109 points d'avance sur ses poursuivants Leclerc et Sergio Pérez (Red Bull), à égalité de points (201 points chacun).

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin), pour sa part, parvient à récolter un point au classement en finissant 10e. C’est la cinquième fois de la campagne que Stroll termine une épreuve à cet endroit. Il n’a jamais fait mieux, lui qui compte désormais cinq points au classement.

Stroll pourra toutefois se réjouir, lui qui a terminé devant son coéquipier Sebastian Vettel. Ce dernier n’a pu faire mieux qu’une 14e place.

Le représentant de l’unifolié a aussi tenté de rejoindre Esteban Ocon (Alpine), au neuvième rang, dans les derniers tours de la course, mais sans succès. Il n’a pas non plus pu profiter d’une pénalité de cinq secondes à Carlos Sainz fils, qui s’est finalement fait attribuer la huitième place.