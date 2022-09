Une belle expérience pour les amateurs de golf

Les amateurs de golf qui assistent à l’Invitation Boston de LIV, ce weekend, semblent passer un bon moment auprès des Dustin Johnson, Talor Gooch, Cameron Smith et les autres vedettes du circuit naissant.

«Les gars sont juste devant nous, on les voit pratiquer», a révélé Mathieu Bouchard, un amateur de golf de Québec qui a fait le voyage à Boston pour assister à l’événement.

«Le LIV Golf fait vraiment une expérience extraordinaire pour les partisans», a-t-il également mentionné, dimanche, en entrevue durant la diffusion du tournoi à TVA Sports 2.

«On n'est pas loin de la zone des "fans", il y a des spectacles de musique, on peut faire des concours de "putting", de "chipping" (...) on a les pros qui sont juste à côté, on a accès à tout, on a vraiment l'impression d'avoir été invités ici», a mentionné le Québécois, qui entendait suivre de près les meneurs du tournoi lors de la ronde finale.

