Marc-Antoine Camirand s’approche du titre

Le pilote québécois Marc-Antoine Camirand a fait un pas de plus vers sa première conquête du championnat de la série NASCAR Pinty’s, dimanche à Bowmanville en Ontario, en remportant la course WeatherTech 200.

Le natif de Saint-Léonard-d'Aston a coiffé au fil d’arrivée son compatriote Kevin Lacroix par 0,452 seconde. À l’aube du dernier tour de piste de la saison, qui aura lieu au Delaware, Camirand détient une priorité de 33 points au sommet du classement.

«Nous savions que cette course était la plus importante de la saison pour nous, a indiqué le Québécois au site web de NASCAR. Nous savions que si tout se déroulait bien, nous allions avoir une avance considérable avant la dernière course de la saison.

«C’est exactement ce qui s’est produit, et nous sommes heureux d’arriver au Delaware avec une telle avance.»

Gary Klutt a pris la troisième position, tandis que L.P. Dumoulin a terminé au pied du podium.

Malgré un résultat décevant pour Lacroix, qui a vu ses chances d’être couronné au Delaware fondre comme neige au soleil, il a reconnu le talent et le mérite du vainqueur.

«Marc a été bon et il n’a fait aucune erreur. Il mérite de gagner, a-t-il conclu. Tu veux toujours gagner, mais en raison des circonstances, on va prendre le deuxième rang.»