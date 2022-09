Les Mets jouent de prudence avec Scherzer

Pour une troisième fois de suite, samedi, le lanceur des Mets de New York Max Scherzer a échoué dans sa tentative de signer la 200e victoire de sa carrière. C’était toutefois son état de santé qui retenait l’attention.

L’athlète de 38 ans a été retiré après seulement cinq manches de travail, alors que les Mets étaient à égalité 1 à 1 avec les Nationals de Washington. Il n’avait effectué que 67 lancers quand il a été remplacé.

Scherzer s’est toutefois fait rassurant, mentionnant qu’il ressentait simplement une fatigue inhabituelle du côté gauche de son corps. Il a d’ailleurs voulu jouer de précautions, lui qui a raté une partie de la saison en raison d’une blessure aux obliques, la région où il a ressenti de la fatigue.

«Je ne me suis pas fait mal, a assuré l’artilleur après le match, lui dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur. Rien ne s’est réellement passé. Rien ne s’est resserré. Je ressentais simplement une fatigue générale de mon côté gauche. C’est dans des conditions similaires que tu peux te blesser, quand tu lances dans la fatigue.»

Scherzer n’avait permis qu’un point sur trois coups sûrs et un but sur balles quand il a été retiré. Il avait aussi passé cinq adversaires dans la mitaine.

«Est-ce qu’il y avait un scénario où j’aurais pu retourner en sixième manche et m’en sortir indemne? Bien sûr, a expliqué Scherzer. Ça l’aurait pu se passer. Mais si j’étais retourné en sixième manche et que je m’étais blessé, je n’aurais pas pu revenir au vestiaire, regarder les gars dans les yeux et dire que j’ai pris la bonne décision. Mieux vaut prévenir que guérir.»

Installés au premier rang de la section Est de la Nationale, deux matchs devant les Braves d’Atlanta, avant les duels du dimanche, les Mets sont en excellente position pour accéder aux séries éliminatoires, eux qui n’y ont pas participé depuis 2016. Les Mets auront d’ailleurs besoin de Scherzer sur la butte s’ils veulent aller loin en séries éliminatoires.

«Je ne pouvais simplement pas prendre de risques, particulièrement quand on regarde où nous en sommes dans notre calendrier, a conclu Scherzer. Il ne reste plus de temps pour revenir d’une blessure. Ça l’a joué un rôle important dans le fait de me retirer après cinq manches.»

Preuve que Scherzer n’est pas gravement blessé, il pourrait être à son poste pour son prochain départ prévu à l’horaire.