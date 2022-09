Les Blue Jays passent le balai

Les Blue Jays de Toronto ont sorti leur balais, dimanche à Pittsburgh, eux qui ont complété le balayage d’une série de trois matchs contre les Pirates avec une victoire de 4 à 3.

La seule formation canadienne du baseball majeur est toutefois passée bien près d’échapper ce duel tardivement. Détenant une mince avance d’un point pour entamer le neuvième tour au bâton des favoris de la foule, le spécialiste des sauvetages Jordan Romano s’est rapidement mis dans le trouble. L’artilleur des visiteurs a rapidement dû affronter le troisième frappeur de la manche, alors que les deux premiers avaient respectivement réussi à atteindre le deuxième et le troisième coussin. Romano a toutefois passé dans la mitaine trois frappeurs consécutifs pour mettre fin à la menace, signant du même coup son 30e sauvetage de la saison.

Sur la butte, Ross Stripling (7-4) a amorcé ce duel et il a ajouté la victoire à son dossier, et ce, même s’il est celui qui a donné les trois points adverses, sur deux coups sûrs et trois buts sur balles. Il a finalement laissé sa place après six manches, lui qui a fait mordre la poussière à huit adversaires.

Offensivement, les Blue Jays n’ont pas réussi une seule frappe de plus d’un point. Whit Merrifield, Alejandro Kirk et Teoscar Hernandez ont tous réussi un simple d’un point, respectivement en deuxième, en troisième et en septième manche. Cavan Biggio a produit l’autre point des siens, sur une longue balle au quatrième assaut.

Les Blue Jays tenteront désormais de poursuivre sur leur lancée lors d’une importante série de quatre matchs, incluant un programme double, de lundi à mercredi, face à leurs plus importants poursuivants dans la course aux séries éliminatoires : les Orioles de Baltimore.