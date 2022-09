CF Montréal: se relever contre l’ennemi juré

Le CF Montréal a trébuché contre les Red Bulls de New York mercredi, mais il va tenter de se relever en rendant visite au Toronto FC ce dimanche soir.

Vous pourrez voir cet affrontement à TVA Sports et TVA Sports Direct à compter de 18h30.

La commande n’est pas évidente, car il ne s’agit pas du tout de la même équipe qu’on a vue plus tôt cette saison. L’équipe de la Ville Reine a fait des emplettes au cours de l’été, ajoutant un trio italien formé de Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi et Domenico Criscito.

Les membres de l’équipe nationale du Canada Doneil Henry, Richie Laryea et Mark-Anthony Kaye ont eux aussi été ajoutés à la formation.

Résultat des courses : les Torontois n’ont qu’un seul revers à leurs huit derniers matchs (4-1-3).

Dernier dans l’Est à une certaine époque, le TFC est en dixième place avec 34 points, un seul point derrière l’Inter Miami CF, qui occupe le septième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Bernardeschi s’est particulièrement bien adapté à son nouvel environnement avec une production de six buts et de trois passes décisives en huit rencontres, n’ayant été blanchi que deux fois.

Insigne a inscrit quatre buts et deux passes en huit matchs.

Plus de mordant svp

C’est donc un beau défi qui se présente au CF Montréal, lui qui passe traditionnellement des soirées difficiles au BMO Field.

Wilfried Nancy n’entend pas changer la façon dont son équipe joue, c’est sa marque de commerce. Mais il souhaite que ses hommes aient plus de mordant.

«Ils sont productifs, a reconnu Nancy vendredi. Il n’y a pas de plan particulier. Le plan, c’est de défendre le joueur qui sera le plus proche de façon encore plus agressive. Et après, d’essayer de les empêcher de faire ce qu’ils font de bien.»

«C’est sûr que cette équipe est différente, ils ont des atouts offensifs et ont mis beaucoup de moyens pour se renforcer, a expliqué Nancy. C’est une équipe qui est plus en confiance, qui est en pleine forme et qui a eu des résultats.»

Camacho, oui ou non?

Quoique Lassi Lappalainen (adducteurs) sera absent durant au moins deux semaines, Wilfried Nancy pourrait compter sur le retour de Rudy Camacho, qui s’est blessé à l’épaule le 13 août dernier.

«J’espère que ça devrait aller, il s’entraîne bien. Il y a de grandes chances qu’il soit dans le groupe», a confié Nancy.