Une autre finale opposant le Canada aux États-Unis

Le Canada a rejoint les États-Unis en finale du Championnat du monde de hockey féminin, samedi, au Danemark.

Pour ce faire, l’unifolié a disposé de la Suisse au compte de 8 à 1.

Il s’agira de la 20e fois en 21 éditions du tournoi que les deux nations se disputeront la médaille d’or. Le Canada l’a emporté à 11 reprises, dont l’an dernier. Les Américaines avaient cependant remporté les cinq finales précédentes.

Pour revenir à l’affrontement demi-finale contre la Suisse, les Canadiennes ont amassé deux réussites dans chacune des deux premières périodes, en plus de faire bouger les cordages quatre fois pendant le dernier tiers.

Kristin O’Neill, Jessie Eldridge, Brianne Jenner, Sarah Filler, Marie-Philip Poulin (deux fois), Sarah Nurse et Emily Clark sont celles qui se sont inscrites à la marque. Par ailleurs, Filler, Sarah Potomak et Ella Shelton ont chacune fourni deux mentions d’aide.

La gardienne Ann-Renée Desbiens n’a pas été très occupée et a fait face à seulement six tirs. Elle a tout de même cédé sur un lancer Lara Christen, alors que la Suisse bénéficiait de la présence de Jocelyne Larocque au cachot. Pour sa part, Saskia Maurer a été bombardée de 56 rondelles.

Le Canada et les États-Unis ont rendez-vous dans la journée de dimanche pour l’ultime confrontation du tournoi. Un peu plus tôt, la Suisse et la Tchéquie en découdront pour la médaille de bronze.