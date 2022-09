Un tournoi de hockey amasse plus d'un million de dollars

La Fondation Charles-Bruneau a réussi à amasser plus d’un million de dollars lors de sa dernière activité.

La Coupe Charles-Bruneau, qui est un grand tournoi de hockey balle, en était seulement à sa deuxième édition.

«Mon plus grand rêve à moi, Pierre Bruneau, père de Charles, ce serait un jour de la fermer, cette fondation-là, parce qu'on aura une enfance sans cancer. On n'aura plus de cas de cancer. Mais on n'est pas rendu là», a mentionné Pierre Bruneau.

Des fonds essentiels, selon les organisateurs, pour améliorer les conditions des jeunes patients.

«On voit que les recherches, les fonds qu'on amasse ne vont pas dans le vide. C'est vraiment pratique, c'est utile. C'est ce que je disais. Sans ces recherches-là aujourd'hui, moi, je ne serais pas debout devant vous pour vous parler. Je serais probablement 6 pieds sous terre», dit Vincent Gariepy, un enfant-héros de la Fondation Charles-Bruneau.

Depuis sa création, la Fondation Charles-Bruneau a reçu plus de 100 millions de dollars en dons.

C'est avec fierté que la Fondation Charles-Bruneau rappelle qu'en 1980 au Québec, le taux de guérison de la leucémie était de 35%; aujourd'hui, il est près de 85%.