Rouge et Or: une bataille de titans à prévoir

Le match entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Redbirds de McGill samedi après-midi au stade Percival Molson pourrait donner lieu à un duel au sommet entre deux des meilleurs joueurs du circuit québécois.

Cette rencontre sera diffusée à TVA Sports et sur TVA Sports direct dès 16h. Elle sera précédée du duel opposant les Stingers de Concordia au Vert & Or de Sherbrooke à compter de 13h.

Les parcours du demi-inséré Kevin Mital et du demi défensif Ben Labrosse possèdent plusieurs similitudes. Ils ont tous les deux dominé la scène collégiale avec le Phénix d’André-Grasset et les Cheetahs de Vanier respectivement avant d’accepter une bourse dans la NCAA. Les deux ont aussi décidé de rentrer au bercail après une saison avec l’Orange de Syracuse.

Auteur de neuf touchés en 2021 à ses débuts à Laval, dont sept par la passe, Mital prévoit-il se frotter à Labrosse qui disputera son premier match dans les rangs universitaires canadiens?

«On va voir où McGill va aligner Ben, a souligné le joueur offensif par excellence sur la scène collégiale en 2018. Parce que nous n’avons pas de films de McGill, le mot d’ordre cette semaine à l’entraînement est d’être prêt à tout. On apportera des changements au fil du match selon ce qu’on nous présentera.»

«Je ne sais pas si on va s’affronter à un contre un et s’il va me suivre partout, de poursuivre Mital. Moi je change souvent de position. On verra quelle stratégie ils vont utiliser.»

Joueur polyvalent

Ronald Hilaire n’a pas voulu vendre la mèche.

«Ben est polyvalent et il peut jouer partout sur la ligne tertiaire, a souligné l’entraîneur-chef des Redbirds au sujet du lauréat du titre de joueur défensif par excellence, lui aussi en 2018. On va utiliser sa polyvalence à bon escient. C’est un joueur explosif qui a réussi des jeux incroyables pendant le camp.»

À Vanier, Labrosse a joué comme demi de coin et il évoluait comme maraudeur à Syracuse. Il peut aussi jouer comme demi défensif.

«Je ne devrais pas dire ça, mais je n’ai jamais battu Vanier pendant mes années collégiales, a précisé Mital, mais nous avons gagné le Bol d’Or en 2018.»

Mital et Labrosse n’ont pas été coéquipiers à Syracuse. Le premier a quitté quand la COVID-19 a éclaté en mars 2020 et le second est arrivé quelques mois plus tard à l’été. Ils ont croisé le fer en 2017 et 2018 dans les rangs collégiaux.

En plus de Labrosse, les Redbirds misent sur une autre valeur sûre au sein de leur tertiaire alors que le maraudeur Tristan Fleury est de retour pour une cinquième année après avoir été sélectionné au repêchage de la LCF et avoir pris part au camp d’entraînement des Roughriders de la Saskatchewan.

Mital plus léger

Mital a par ailleurs subi une cure minceur pendant la saison morte. Évoluant à 230 livres l’an dernier, il pèse maintenant 215 livres, le même poids qu’à l’époque où il portait les couleurs du Phénix.

«À Syracuse, on m’avait fait prendre beaucoup de poids dans l’optique de m’utiliser comme ailier rapproché, a-t-il expliqué. Quand j’ai quitté, je pesais 248 livres. Je me sens plus léger et plus rapide. C’est moins exigeant pour les articulations. Certaines personnes m’ont dit après le match contre Sherbrooke que j’avais l’air plus léger. J’imagine que c’est bon signe.»

Mital a misé sur un programme de musculation différent de ses coéquipiers, concocté spécialement pour lui par le préparateur physique Guillaume Rioux.

«Je prends du poids facilement et on a modifié mon programme de musculation, a-t-il expliqué. J’ai fait plus de vélo et de cardio.»

Plus léger et fort de l’expérience acquise en 2021, Mital a-t-il des objectifs en tête?

«Mon objectif est le même que l’an dernier et c’est de gagner la Coupe Vanier avant la fin de mon parcours universitaire, a résumé l’auteur de 45 réceptions pour 554 verges à sa première campagne universitaire. Je n’ai pas de statistiques en tête ou une fiche parfaite. Je souhaite qu’on progresse à toutes les semaines.»