Rien ne va plus pour les Yankees

Vaincus 9 à 0 contre les Rays de Tampa Bay vendredi soir, les Yankees de New York sont à la recherche de solutions pour mettre fin à leur série d’insuccès.

Le gérant Aaron Boone était visiblement débiné après cet humiliant revers.

«C’est une défaite embarrassante, a-t-il dit en conférence de presse. Espérons qu’il s’agit d’une situation où nous avons atteint le fond du baril et que nous serons suffisamment en colère et honteux.»

YANKEES_RAYS -

Pratiquement imbattables en début de saison, les Bombardiers de Bronx sont méconnaissables depuis le mois d’août. Ils ont perdu 18 de leurs 28 rendez-vous pendant le huitième mois de l’année et n’ont remporté qu’une seule série, un petit balayage de deux rencontres face aux Mets de New York.

Les hommes de Boone ont également perdu cinq de leurs six derniers matchs et voient leur avance en tête de la section Est de l’Américaine fondre comme neige au soleil. Avant les duels de samedi dans le baseball majeur, les Yankees avaient cinq matchs d’avance sur les Rays et sept parties de priorité sur les Blue Jays de Toronto. Pas trop loin derrière, les surprenants Orioles de Baltimore ont un retard de 8,5 rencontres.

Le club de la Grosse Pomme a aussi perdu les services d’Andrew Benintendi lors de leur humiliant revers contre les Rays. Acquis les Royals de Kansas City à la date limite des transactions, le voltigeur s’est blessé à un poignet pendant la troisième manche. Il subira des examens médicaux plus approfondis dans les prochains jours.