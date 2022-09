Raymond Bourque très élogieux envers Cale Makar

Raymond Bourque sera considéré à jamais comme l’un des meilleurs défenseurs offensifs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Quelques joueurs actuels, dont Roman Josi et Cale Makar, y vont de performances qui n’avaient pas été vues depuis les années 1990, et le Québécois en redemande.

En 2021-2022, Josi (Predators de Nashville) et Makar (Avalanche du Colorado) ont mené les arrières du circuit Bettman avec respectivement 96 et 86 points. Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay) n’était pas loin derrière avec 85 points.

Ces trois quarts-arrière sur glace ont atteint un niveau rarement vu depuis les années 1990 et les exploits de Bourque, Brian Leetch, Al MacInnis, Paul Coffey ou encore Phil Housley.

Questionnée samedi à ce propos lors de la réouverture de l’aréna Raymond-Bourque, à Saint-Laurent, la légende des Bruins de Boston a été élogieuse envers la nouvelle génération.

«C’est beau à voir. On parle de grands joueurs, dans les meilleurs de la ligue, a-t-il dit de Josi et Makar. Ils ne vont pas ralentir, j’espère que ça va continuer. Peut-être qu’un jour, un de ces gars-là pourrait battre mes records.»

Pendant son illustre carrière de 22 saisons, Bourque est devenu le meneur de l’histoire à sa position dans plusieurs catégories. Ses 410 buts, 1169 mentions d’aide, 1579 points et 173 filets en avantage numérique sont tous des records qui seront difficiles à atteindre.

«Tout continue à s’améliorer. Il y a des changements, mais le hockey c’est le hockey», a-t-il convenu avec un sourire.

Impressionné par Makar

Bourque est encore bien au fait de ce qui se passe chez l’Avalanche, là où il a finalement gagné la coupe Stanley, en 2001. Le sexagénaire va encore faire son tour de temps à autre au Colorado pour voir l’équipe qui lui a permis de réaliser son rêve de petit garçon.

C’est aussi avec cette organisation qu’évolue un certain Cale Makar, héros pour les «Avs» pendant les dernières séries éliminatoires. Le défenseur de 23 ans enregistre plus d’un point par match depuis le début de sa carrière et a déjà remporté les trophées Calder, Norris et Conn-Smythe.

«Il est très talentueux. Son niveau de talent est supérieur à 90% des joueurs qui jouent aujourd’hui», a mentionné Bourque.

«Peut-être que lui aussi, il aura un aréna à son nom un jour», a-t-il conclu, à la façon d’un clin d’œil.