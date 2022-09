J.T. Miller veut gagner à Vancouver

L’attaquant J.T. Miller croit pouvoir gagner la coupe Stanley avec les Canucks, et il s’est donné les moyens de ses ambitions en s’engageant pour sept années supplémentaires à Vancouver.

«C’était une décision très facile pour moi de vouloir rester ici, surtout du côté du hockey. Je crois que nous avons énormément de potentiel, et c’est l’une des raisons principales pourquoi je voulais être ici», a-t-il déclaré samedi sur le compte Twitter de l’équipe, au lendemain de la signature de sa prolongation de contrat de 56 millions $.

Le joueur de centre, auteur de 99 points en 2021-2022, est maintenant lié avec la formation de la Colombie-Britannique jusqu’en 2029-2030. Avec les Canucks depuis trois ans, il a réalisé en fin de campagne, alors que l’équipe se battait pour une place en séries éliminatoires, qu’elle était destinée à de grandes choses.

«C’est un endroit excitant, et je crois que nos attentes sont de gagner la coupe Stanley. Je pense qu’avec plus de temps, en connaissant mieux les gars et avec le talent que nous avons, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible», a soutenu Miller.

Ce qui semble faire la différence à Vancouver, c’est l’arrivée de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau. Avec le pilote d’expérience, le club a montré une fiche de 40-30-12, alors qu’en début de saison, sous Travis Green, les Canucks n’avaient pu faire mieux qu’un dossier de 8-15-2.

«Nous avons commencé à avoir beaucoup de plaisir à gagner des matchs de hockey, surtout quand Bruce est arrivé. Je crois que nous avons pris conscience de nos capacités en tant qu’équipe, et je crois que nous avons un niveau supérieur, ce qui est super», a-t-il affirmé.

Individuellement, Miller a montré une moyenne de points par match de 1,38 (76 points en 55 rencontres) avec Boudreau. La prochaine saison devrait être plutôt intéressante pour l’Américain de 29 ans.