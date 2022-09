Denis Shapovalov tombe après une longue bataille

Le dernier représentant de l’unifolié en lice en simple aux Internationaux des États-Unis a plié l’échine. Au terme d’une bataille épique, Denis Shapovalov s’est avoué vaincu face à Andrey Rublev, samedi à New York.

Les amateurs de tennis réunis au Grandstand en ont eu pour leur argent. Après plus de quatre heures de jeu, le Russe l’a emporté en cinq manches de 6-4, 2-6, 6-7 (3), 6-4 et 7-6 (7).

Shapovalov s’est laissé porter par l’énergie du désespoir lorsque mené 5-4 au dernier set. Il a entre autres utilisé son dévastateur revers à une main pour sauver trois balles de match, et a ensuite forcé la tenue du bris d’égalité.

Rappelons que l'objectif à atteindre au bris d’égalité en cinquième manche est de 10 points dans ce tournoi du Grand Chelem. L’Ontarien a pris un retard considérable de 8 à 4 et a finalement baissé pavillon à la cinquième balle de match du neuvième favori.

C’est un résultat malheureux pour «Shapo», qui menait deux manches à une et 4-3 au quatrième set. Il a toutefois été brisé au moment le plus important de la manche et Rublev a remis les compteurs à zéro.

Pour illustrer à quel point le duel s’est décidé sur un fil, les deux tennismen ont terminé la rencontre avec 182 points et 26 jeux chacun. Ils ont tous deux converti quatre balles de bris, mais Shapovalov a été considérablement moins opportuniste que son rival, incapable de profiter de 13 de ses 17 occasions.

Shapovalov, 19e tête de série, a toutefois été légèrement supérieur à son rival quant au nombre de points remportés lorsqu’il était en possession des balles (65 % contre 64 %) et en situation de retour de service (36 % à 35 %).

En huitièmes de finale, Rublev croisera le fer avec la septième tête de série, le Britannique Cameron Norrie.