Bonne nouvelle pour un espoir des Maple Leafs

L’espoir des Maple Leafs de Toronto Rodion Amirov, qui a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau en février dernier, a accompagné ses coéquipiers du Salavat Ioulaïev d’Oufa pour le premier voyage de l’équipe en ce début de saison dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

L’organisation a publié une photo de l’attaquant de 20 ans sur ses réseaux sociaux.

Il n’était cependant pas de la formation des siens en vue du match de samedi contre le SKA de Saint-Pétersbourg. Le mois dernier, lors d’un entretien avec un média russe, Amirov a indiqué qu’il espérait pouvoir revenir au jeu en novembre ou en décembre.

Des médecins ont découvert la tumeur du 15e choix au total du repêchage de 2020 alors qu’il était suivi pour une autre blessure. Le patineur a ensuite suivi des traitements en Allemagne et n’a évidemment pas complété sa campagne.

«Je veux rester positif et je veux que les gens pensent à moi de façon positive», avait-il dit au réseau Sportsnet à l’époque.

«Il y a beaucoup d’autres personnes qui vivent avec la maladie. Je veux être un exemple et donner de l’espoir aux gens. [...] Ils peuvent voir ce que je fais et en retirer du positif, avait ajouté le hockeyeur. Je suis dans un bon état d’esprit. Je veux toujours croire que je serai en mesure de jouer dans la meilleure ligue au monde.»

Amirov avait récolté un but et deux mentions d’aide pour trois points en 10 rencontres avant que sa saison ne prenne fin prématurément. En 70 rencontres sur trois saisons dans la KHL, il a touché la cible 10 fois et fourni huit aides pour 18 points.