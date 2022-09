Vilaine sortie des Alouettes

Les Alouettes n’étaient visiblement pas assez affamés pour vaincre une équipe qui lutte pour sa survie, vendredi soir, au Stade Percival-Molson. En mission, le Rouge et Noir d’Ottawa a profité des nombreuses largesses de leurs rivaux pour l’emporter 38 à 24.

L’affrontement a basculé en la faveur du club ottavien au deuxième quart, quand Trevor Harris a permis aux visiteurs d’inscrire leur premier touché du match et de niveler le pointage 10 à 10. Le quart-arrière des «Als» a échappé le ballon, alors que l’attaque était installée profondément dans son territoire. Davon Coleman n’en demandait pas autant et a franchi les sept verges le séparant de la zone payante.

Dès son retour sur le terrain, Harris a lancé le ballon directement dans les mains d’un joueur du Rouge et Noir. Ces derniers n’ont pas inscrit de point sur leur possession suivante, mais le vent a officiellement tourné en leur faveur.

Avant de retourner au vestiaire pour le mi-temps, l’attaque d’Ottawa a parcouru 105 verges en six jeux et pris une avance de huit points. Sur cette séquence, la tertiaire des Alouettes a bien mal paru, comme ce fut trop souvent le cas dans ce duel. Le demi défensif Kenneth Durden vivra d’ailleurs de bien mauvais moments en regardant la vidéo de sa performance.

La pause entre les deuxième et troisième quarts n’a visiblement pas permis aux Moineaux de se ressaisir. Harris a été victime d’un deuxième larcin dès qu’il a remis les pieds sur le terrain et Ottawa en a profité pour ajouter un placement à sa récolte.

Le quatrième quart a pour sa part été marqué par un échappé du porteur de ballon Jeshrun Antwi, d’autres ratés en offensive et en défensive, ainsi que 14 points supplémentaires des visiteurs. Jake Wieneke a inscrit un majeur en toute fin de duel, mais c’était trop peu, trop tard.

Le match a également été difficile pour la ligne à l’attaque des Alouettes, régulièrement dominée par ses adversaires. De son côté, la ligne défensive montréalaise a mis une certaine pression sur le quart Nick Arbuckle. Elle a cependant manqué de constance et trop souvent permis au pivot d’Ottawa de compléter ses jeux.

En vertu de ce gain, le Rouge et Noir (3-8) – bon dernier dans l’Est – peut toujours espérer sauver sa saison. Les Alouettes (4-7) ont quant à eux vu leur courte séquence de victoires prendre fin à deux. Les autres formations de cette section, soit les Argonauts de Toronto (5-5) et les Tiger-Cats de Hamilton (3-8), s’affronteront lundi.

Les «Als» recevront la visite des Lions de la Colombie-Britannique et d’un certain Vernon Adams fils vendredi prochain. Le quart-arrière a été échangé par les Alouettes plus tôt cette semaine, en retour d’un choix de première ronde en 2023.