Une matinée respectable pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a pris le 12e rang de la première séance d’essais libres tenue vendredi sur le circuit de Zandvoort, en prévision du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas.

Le pilote de l’écurie Aston Martin a effectué un tour rapide de 1 min 14,257 s, soit 1,802 plus lent que le meneur, George Russell (Mercedes), qui a roulé en 1:12,455. Également membre des Flèches d’argent, Lewis Hamilton a été le deuxième plus efficace en piste avec un passage de 1:12,695, devant Carlos Sainz fils (Ferrari) et son chrono de 1:12,845.

Le coéquipier de Stroll, l’Allemand Sebastian Vettel, a conclu la séance au 15e échelon avec un passage de 1:14,500.

Les deuxièmes essais auront lieu plus tard en journée, tandis que les troisièmes et les qualifications se tiendront le lendemain. La course est prévue dimanche.