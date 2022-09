MacEwen se voit semer la terreur aux côtés de Deslauriers

Les Flyers de Philadelphie ont fait l’acquisition d’un joueur cadrant parfaitement avec l’image traditionnelle du club en Nicolas Deslauriers, et s’il en est un qui en est heureux, c’est bien son nouveau coéquipier Zack MacEwen.

Les deux costauds ailiers pratiquent un style, disons, épuisant pour l’adversaire et ils ne rechignent pas à faire parler leurs poings : Deslauriers a laissé tomber les gants à 13 reprises en 2021-2022 et MacEwen, une fois de moins. Ce dernier se voit donc très bien patiner sur le quatrième trio des Flyers aux côtés du Québécois, qui a signé un contrat de quatre ans pour sept millions $ au cours de l’été.

«Je pense que ce serait une bonne combinaison» a admis MacEwen au site phillyhockeynow.com, jeudi, en marge d’un entraînement à Voorhees, en banlieue de Philadelphie.

«On serait durs à affronter, c’est ça le principal», a également expliqué le patineur de 26 ans.

«Je pense qu’on pourrait faire la vie dure aux équipes adverses si on jouait ensemble, avec notre échec-avant et notre ténacité. Évidemment, on est aussi capables de s’occuper de tout le brasse-camarade sur la glace. C’est ce que les partisans des Flyers aiment vraiment et je pense qu’on pourrait s’amuser pas mal», a complété l’ailier.

Très heureux d’être débarqué à Philadelphie au cours de la dernière saison, MacEwen assure que les Flyers ont l’intention d’être une équipe qui travaille dur et qui sera difficile à affronter afin de rebondir en 2022-23..