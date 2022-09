Le CF Montréal embauche une ambassadrice au soccer féminin

Dans le but de développer son offre en matière de soccer féminin, le CF Montréal a annoncé vendredi l’embauche de l’ancienne internationale canadienne Amy Walsh à titre de collaboratrice de l’Académie et d’ambassadrice.

L’équipe de la métropole souhaite éventuellement intégrer des équipes féminines à son programme, et Walsh participera au «développement, à la croissance et au rayonnement» de ce projet, a révélé l’organisation par voie de communiqué.

«La création d’une nouvelle option dynamique et élite pour les jeunes filles sera une étape importante pour l’évolution du sport de façon inclusive et équitable. Je veux remercier le Club pour cette opportunité», a fait savoir la native de Saint-Bruno, qui travaille avec les jeunes des programmes de sport-étude de la province depuis 2012, et ceux de l’Académie depuis 2019.

« On souhaite promouvoir le soccer féminin et parler à une autre partie de la population. »



— @amy13walsh

Dimanche se tiendra au Stade Saputo le match des étoiles féminines de 13 ans et 14 ans, organisé en collaboration avec Soccer Québec, et dont Walsh sera ambassadrice. Le CF Montréal a aussi expliqué vouloir organiser bientôt une semaine du soccer féminin.

Sur la pelouse, l’ancienne milieu de terrain a pris part à 102 matchs avec l’équipe nationale du Canada de 1998 à 2009. Elle a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux panaméricains de 2007.

Elle est membre du Temple de la renommée de Soccer Québec depuis 2013 et a été intronisée au sein du panthéon de Soccer Canada en 2017.

*Crédit photo: CF Montréal