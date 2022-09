Jacob Markstrom est encore amer

La «guerre de l’Alberta» est l’une des rivalités les plus explosives et divertissantes du hockey professionnel, mais quand les Flames de Calgary ont vu leur parcours en séries éliminatoires stoppé net par les Oilers d’Edmonton, c’est devenu personnel.

En entrevue au balado de Sportsnet «32 Thoughts», le gardien des Flames Jacob Markstrom a avoué que la défaite en cinq parties, au deuxième tour, faisait encore mal. L’équipe de Calgary avait terminé au sommet de la section Pacifique, devant ses grands rivaux, et avait de grandes ambitions en séries.

«C’est la première saison où nous commencions chaque partie et je ne m’en faisais pas trop, a confié le Suédois. Notre groupe avait tellement confiance de pouvoir battre n’importe quelle équipe, avec la saison régulière que nous avons eue.»

Au dernier match de la saison régulière entre les deux équipes, en mars, les Flames l’avaient emporté 9 à 5. Au premier duel de leur série, Calgary a triomphé 9 à 6. Le portier de 32 ans a avoué avoir été décontenancé par ces deux parties à fort pointage.

Il l’a été encore plus quand les Oilers ont remporté les quatre rencontres suivantes pour prendre rendez-vous avec l’Avalanche du Colorado en finale de l’Association de l’Ouest.

«Nous avons rencontré Edmonton et ce fut tellement émotif. C’était des montagnes russes. La pilule a été dure à avaler. Personnellement, je ne veux pas complètement oublier ce sentiment. Je veux garder ce goût amer dans ma bouche. J’y pense encore et c’est le genre de chose qui te motive à te lever le matin, qui t’envoie au gymnase et qui te fait travailler encore plus fort que l’année précédente», a soutenu Markstrom.

Ça brasse partout

Malgré tout, les joueurs ressentent beaucoup de plaisir lors de ces affrontements. Même s’il n’y a pas nécessairement d’enjeu, la fierté suffit à pousser les hockeyeurs à se dépasser. Les buts et les bagarres sont nombreux.

«Quand ces deux équipes s’affrontent, beaucoup de choses se produisent. [...] Il ne faut pas se laisser emporter par l’émotion. Je veux rester calme, mais ce n’est pas toujours facile quand il y a des batailles dans les estrades», a ajouté Markstrom en riant.

Les Flames ne visiteront qu’une fois les Oilers en saison régulière, le 15 octobre. À l’opposé, ceux-ci seront à Calgary les 29 octobre et 27 décembre. Deux rencontres préparatoires sont également prévues en septembre.