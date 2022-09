Dak Prescott n’en a que faire des dénigreurs

La saison de la NFL s’entamera la semaine prochaine et encore une fois, certains sceptiques se font entendre quand il est question des Cowboys de Dallas, sauf que ceux-ci ont l’intention de leur faire ravaler leurs paroles.

La formation texane a décroché le titre de la section Est de l’Association nationale en 2021 avant de trébucher devant les 49ers de San Francisco à son premier match éliminatoire. N’ayant pas savouré une conquête du Super Bowl depuis janvier 1996, l’organisation de Dallas souhaite que ses joueurs puissent d’abord conclure au sommet de la division malgré une forte opposition attendue de la part des Eagles de Philadelphie.

Durant la saison morte, les Cowboys ont dit adieu à Amari Cooper et Randy Gregory, tandis que Michael Gallup et James Washington sont blessés, tout comme Tyron Smith. À la position de receveur de passes, Noah Brown et la recrue Jalen Tolbert pourraient être appelés à assumer des responsabilités importantes derrière CeeDee Lamb.

Toutefois, ces points d’interrogation ne semblent pas inquiéter le quart-arrière Dak Prescott, qui a confiance de voir ses coéquipiers relever le défi.

«Considérant l’endroit où nous sommes, c’est excitant, vraiment. Être le quart de cette formation, le leader de ces gars en attaque et en défense, représente un privilège. C’est sans compter notre personnel d’entraîneurs. Et, avec tout ce qui s’est encore dit sur nous – le manque de ceci et de cela, les paroles, les textes –, nous sommes prêts à jouer», a mentionné Prescott au réseau ESPN, tel que rapporté par le site de la ligue.

«Je pense que des attentes élevées créent de grands résultats, a-t-il ajouté. Je suis mon plus grand critique et je suis dur envers moi-même. Je vais toujours me pousser à l’extrême en ayant des objectifs très hauts, plus que n’importe qui d’autre. [...] Si vous avez confiance en vous-même, les gens y croiront également. Vous voulez seulement continuer de vous améliorer et faire de votre mieux.»

Une équipe qui aspire à mieux

Dallas n’a pas atteint la finale d’association depuis 1995 et a été incapable de se qualifier en éliminatoires deux fois d’affilée après avoir réussi en 2006 et 2007. La déception sera immense si le club ne répond pas adéquatement cette année.

«C’est franchement le temps pour nous de gagner la section deux ans de suite, aller en matchs d’après-saison et accomplir les trucs n’ayant pas été faits depuis longtemps, selon vos dires, a précisé Prescott. Voilà comment vous effectuez des pas. Vous devez accumuler les bonnes années pour réaliser ce type de parcours et vous donner une chance de réussir.»

«Nous avons une excellente équipe, de bons instructeurs et une grande organisation. Il faut maintenant éviter de reculer, être supérieurs à l’an passé et faire le pas suivant.»

Le premier duel de la campagne des Cowboys aura lieu le 11 septembre face aux Buccaneers de Tampa Bay.