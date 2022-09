Clayton Kershaw ne se laisse pas abattre

Deux fois cette saison, l’as des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw a dû rater un mois d’activités pour soigner des blessures.

De retour jeudi soir après avoir été contraint de manquer la quasi-totalité du mois d’août, le vétéran n’a montré aucun signe de ralentissement.

Dans un duel opposant les deux meilleurs clubs de la Ligue nationale, les Dodgers (90-40) et les Mets de New York (84-48), le lanceur de 34 ans a accordé un point sur un seul coup sûr et trois buts sur balles, en cinq manches de travail. Il a aussi retiré six frappeurs sur des prises.

Le bas du dos de Kershaw l’avait fait souffrir il y a un mois, ce qui avait contraint les Dodgers à inscrire son nom sur la liste des blessés. Or, il n’était pas le seul artilleur à l’écart, les représentants de la Ville des anges devant également se passer de Walker Buehler, et ce, pour tout le reste de la campagne. Tony Gonsolin est aussi tombé au combat récemment.

Ainsi, le gérant Dave Roberts était bien heureux de voir le gaucher chasser la rouille contre les Mets, bien que ses hommes aient échappé la rencontre par la marque de 5 à 3.

«Je crois que son arsenal était efficace, entre autres la balle rapide. La glissante était bonne. Il a été à la hauteur de ce que nous attendions, il était efficace. Il a réussi plusieurs retraits au bâton. Il avait un bon rythme. En parlant aux entraîneurs après le match, il se sentait bien. La balle rapide était meilleure que prévu. C’est très positif», a-t-il expliqué en détails au réseau ESPN, jeudi soir.

Jusqu’à la fin

Kershaw (7-3) n’avait pas lancé depuis le 4 août. Imperturbable, il croit pouvoir terminer la saison 2022 sans aucun complexe, mais les effets à long terme de ses maux pourraient finir par avoir un impact.

«Je me sens très bien en ce moment. Ça m’a pris environ une semaine pour bien me sentir après cette dernière [blessure]. Ce n’est pas facile de composer avec ça tout le temps, mais pour l’instant, tout va bien et je ne m’attends pas à ce que ça change.»

L’homme aux trois trophées Cy-Young a conservé une moyenne de points mérités de 2,59 et fait mordre la poussière à 94 adversaires en 90 manches et un tiers cette saison.