Alex Chiasson veut rester avec les Canucks

À quelques semaines du début des camps d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Alex Chiasson est toujours en quête d’un nouveau foyer. Le plan initial du Québécois aurait été de demeurer avec les Canucks de Vancouver, mais l’équipe emprunte visiblement une direction différente.

L’ailier droit de 31 ans doit se résoudre à attendre. Il avait signé avant la dernière saison une entente d’un an au salaire minimum, mais cette fois, les Canucks ne semblent pas avoir l’espace disponible pour lui offrir un nouveau contrat.

«J’espérais quelque chose ici. Évidemment, nous commençons à manquer de temps, mais j’ai encore espoir», a-t-il affirmé jeudi au quotidien «Vancouver Sun».

La formation de la Colombie-Britannique devrait amorcer la campagne avec de nouveaux attaquants comme Ilya Mikheyev, Andrei Kuzmenko et Curtis Lazar. Ça complique les choses pour Chiasson, qui a tout de même pu s’entraîner à Vancouver durant l’été.

«Honnêtement, j’ai toujours eu envie de jouer ici. J’avais entendu dire que les étés sont géniaux. Nous [sa conjointe et lui] avons déménagé plusieurs fois dans les dernières années. Nous avons décidé de rester et c’est probablement l’une des plus belles villes où j’ai joué ou vécu pendant ma carrière», a avoué le Montréalais.

Une bonne fin de saison

Auteur de 22 points, dont 13 buts, en 67 matchs en 2021-2022, Chiasson sait qu’il peut encore produire au plus haut niveau. Les Canucks sont passés à deux doigts d’une participation aux séries éliminatoires et c’est en grande partie grâce au jeune vétéran. Au mois d’avril seulement, il a ajouté six buts et 10 points à sa fiche.

C’est sûr que de jouer avec un distributeur de rondelles comme J.T. Miller facilite les choses, mais Chiasson n’avait pas l’air d’un imposteur aux côtés de l’homme aux 99 points. Il remercie d’ailleurs l’entraîneur-chef Bruce Boudreau de lui avoir donné cette opportunité.

«Il m’a demandé d’y aller et de jouer à ma façon, et avec ce rythme, je bâtissais ma confiance. Bruce m’a donné beaucoup de temps de jeu», a-t-il mentionné.

«Avec la fin de saison que j’ai connue, je crois pouvoir encore jouer et aider l’équipe.»

Chiasson n’a pas encore de plan sûr pour la campagne. La LNH reste une priorité, mais sinon, acceptera-t-il un rôle dans la Ligue américaine ou en Europe?

«Tu ne sais jamais quand sera la prochaine opportunité. C’est ma façon d’approcher les choses», a soutenu l’ancien des Stars de Dallas, des Sénateurs d’Ottawa, des Flames de Calgary, des Capitals de Washington et des Oilers d’Edmonton.

«C’était une année spéciale, vous savez. [...] Si ça ne fonctionne pas, je n’aurai que de bonnes choses à dire de l’équipe, du groupe et de l’entraîneur-chef. Ils se trouvent entre de très bonnes mains et c’est pour ça que je veux revenir», a assuré le robuste attaquant.

Jimmy Vesey de retour chez les Rangers

L’ailier Jimmy Vesey reviendra dans le giron des Rangers de New York, car ceux-ci lui ont accordé un essai professionnel en prévision de leur prochain camp d’entraînement.

C’est ce qu’ont indiqué vendredi diverses sources, dont le site CapFriendly.

Vesey a évolué avec les Blueshirts de 2016 à 2019 pour ses trois premières saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il avait ensuite été échangé aux Sabres de Buffalo durant l’été précédant la campagne 2019-2020.

Le patineur de 29 ans a porté l’uniforme des Devils du New Jersey l’an passé, récoltant huit buts et sept mentions d’aide pour 15 points en 68 parties. Ayant aussi joué pour les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver dans les récentes années, l’Américain a inscrit 135 points en 422 matchs en carrière dans le circuit Bettman.