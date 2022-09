Alek Manoah s’occupe des Pirates

Le talentueux artilleur des Blue Jays Alek Manoah n’a pas fait de cadeau aux Pirates de Pittsburgh, vendredi au PNC Park, et l’équipe torontoise a battu ses rivaux 4 à 0.

Manoah (13-7), qui a participé au dernier match des étoiles, a passé près de huit manches complètes sur la butte. Il a non seulement blanchi la formation pennsylvanienne, mais aussi permis que cinq frappes en lieu sûr et un but sur balles.

Épaulé par une performance défensive sans anicroche de ses coéquipiers, il a passé cinq frappeurs dans la mitaine.

Afin d’alléger la tâche du releveur Adam Cimber, Bo Bichette a ajouté deux points d’assurance au tableau en neuvième manche en cognant sa 18e longue balle de la campagne.

Cimber n’a toutefois rien laissé aux Pirates et a rapidement clos le débat en neuvième pour couronner le blanchissage.

Le joueur de deuxième but Santiago Espinal a été l’auteur des deux premiers points des Jays grâce à un double aux dépens de Tyler Beede (1-5) en quatrième.

Beede n’a pu imiter son coéquipier Johan Oviedo, qui avait amorcé le match en force pour les hôtes. Il a alloué deux points mérités sur cinq coups sûrs en seulement trois manches.

Une entrée réussie

Au Great American Ball Park, la recrue Spencer Steer a étiré les bras à son deuxième tour au bâton dans les Ligues majeures en plus de marquer le point de la victoire dans un gain de 3 à 2 des Reds de Cincinnati face aux Rockies du Colorado.

Le joueur de deuxième but a d'abord atteint les sentiers à sa première occasion, en deuxième manche, grâce à une passe gratuite octroyée par le lanceur Kyle Freeland.

Il a ensuite catapulté dans les gradins au champ centre une offrande de Freeland, en cinquième manche, pour inscrire son premier coup sûr professionnel et, incidemment, ouvrir la marque pour les Reds.

Steer a couronné sa performance inspirée avec un double, en fin de neuvième manche. Il a ensuite atteint le troisième but grâce à un but sur balles intentionnel, puis a foulé la plaque sur un simple de Jonathan India pour mettre fin aux hostilités.

Jake Fraley avait cogné une longue balle en solo en septième pour créer l’égalité.

Du côté des Rockies, Sean Bouchard a aussi frappé son premier coup de circuit en carrière, et ce, à son quatrième match dans les Majeures. Il avait offert une avance de 2 à 0 aux siens en première manche.