Un talentueux défenseur dans la mire du CH?

Les Rangers de New York tenteraient activement d’échanger le défenseur Nils Lundkvist, qui serait frustré de son manque de temps de jeu avec l’équipe.

Le quotidien «New York Post» a appris jeudi que le Suédois de 22 ans ne se rapportera pas au camp d’entraînement afin de faire pression sur l’état-major des Blueshirts.

Lundkvist est l’un des arrières les plus prometteurs de l’équipe depuis qu’il a été sélectionné avec le 28e tour de parole du repêchage de 2018. La saison dernière fut sa première en Amérique du Nord et il l’a partagée entre la Ligue nationale et la Ligue américaine.

Avec les Rangers, il a amassé quatre points en 25 matchs, mais d’autres jeunes défenseurs comme Zac Jones et surtout Braden Schneider lui ont pris du temps d'utilisation avec le grand club.

Toujours selon le «Post», le directeur général Chris Drury travaillerait avec l’agent de Lundkvist, Claude Lemieux, afin de trouver une formation qui accepterait de lui donner une occasion de percer le top 4 à la ligne bleue.

Doué d’un talent offensif certain, Lundkvist a eu quelques opportunités sur la seconde vague d’avantage numérique, mais a semblé en difficulté sur les petites patinoires nord-américaines. Son adaptation pourrait prendre une saison ou deux.

La situation du Suédois est non sans rappeler celles d’autres anciens premiers choix européens des Rangers, notamment Lias Andersson et Vitali Kravtsov. Le journaliste Larry Brooks estime toutefois que ces situations sont différentes, puisque les deux autres joueurs mentionnés vivaient de réelles dissensions avec la haute direction.

Kravtsov est d’ailleurs toujours dans l’entourage des Rangers après une année en prêt dans la Ligue continentale de hockey et pourrait être au camp d’entraînement ce mois-ci, croit Brooks.