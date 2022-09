Shohei Ohtani réalise un autre record

En expédiant une nouvelle balle des limites du terrain mercredi soir aux dépens des Yankees de New York, le joueur étoile des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani est devenu le premier à totaliser 30 circuits et 10 victoires en une saison du baseball majeur.

Le Japonais ne lançait pas dans cette rencontre que les siens ont remportée par la marque de 3 à 2, mais sa fiche de 11-8 était déjà suffisante pour le qualifier pour cet exploit inédit. De plus, il a produit tous les points des Angels avec sa longue balle en sixième manche.

En 2021, l’année de son sacre comme meilleur joueur de la Ligue américaine, Ohtani était resté coincé à un seul gain du plateau des 10. Il avait toutefois explosé avec 46 circuits, un record pour un athlète de son pays.

Le droitier est d’ailleurs devenu le premier athlète nippon à réussir plus d’une saison de 30 longues balles.

«Je suis simplement honoré, heureux et fier d’entendre cela, a-t-il mentionné au site MLB.com après la victoire, par le biais d’un interprète. Mais je veux seulement demeurer en santé et finir en force.»

Non seulement Ohtani est troisième dans l’Américaine pour le total de circuits, mais il est aussi cinquième pour les retraits au bâton, avec 176. Sa moyenne de points mérités est de 2,67 et il a permis aux Angels (57-74) de garder la tête hors de l’eau malgré une année très difficile.

«C’est ridicule. Il a une moyenne dans les 2,00 et il frappe 30 bombes. Ce gars est une licorne. C’est complètement fou», a réagi l’artilleur Patrick Sandoval, qui a obtenu la victoire de mercredi soir.

Une attraction

Comme mentionné plus haut, Ohtani est la seule étoile dans le ciel sombre des Angels cette année. Malgré tout, les amateurs se déplacent pour assister aux exploits et aux records de l’as japonais. Les 43 555 billets disponibles au Angel Stadium avaient été vendus pour ce match contre les Yankees.

«C’est sûr qu’il allait faire quelque chose comme ça avec les partisans et l’ambiance dans le stade, a affirmé le gérant intérimaire à Los Angeles, Phil Nevin. Une vedette allait se lever et Shohei en a réussi une bonne [longue balle]. Il a bien frappé pendant les trois jours. En tant qu’amateur, c’était une superbe journée et je suis convaincu que ce fut amusant dans les derniers jours.»

Pendant ce temps, les Yankees ont présenté leur pire fiche sur un mois (10-18) depuis septembre 1991 (9-19). Même si les Bombardiers du Bronx dominent toujours le classement de la section Est de l’Américaine, leur avance a fondu de près de moitié sur leurs poursuivants.

En août, l’un des seuls points positifs fut le jeu époustouflant d’Aaron Judge, qui se dirige vers le titre de joueur le plus utile de la ligue. Ohtani n’a toutefois pas dit son dernier mot.

«Ça me motive vraiment à faire mieux et à essayer d’aller chercher ce trophée, a-t-il fait savoir. J’y pense. Mais pour la majeure partie, j’y vais match par match, et présence au bâton par présence au bâton.»