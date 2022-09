Russell Wilson assure un avenir payant à Denver

Le quart-arrière Russell Wilson a accepté jeudi une prolongation de contrat de cinq ans et de 245 millions $ des Broncos de Denver.

Selon le réseau ESPN, l’ancien des Seahawks de Seattle touchera une somme garantie de 165 millions $. Ainsi, en combinant le reste de son entente précédente, il gagnera 296 millions $ en sept ans.

Wilson a été acquis par voie de transaction en mars après avoir disputé les 10 premières campagnes de sa carrière dans l’État de Washington. En 2021, il a complété 64,8 % de ses passes pour des gains de 3113 verges, 25 touchés et six interceptions. Seattle a remporté seulement six des 14 parties qu’il a disputées.

Le gagnant d’un Super Bowl a été invité neuf fois au Pro Bowl et a réussi 292 passes pour un majeur depuis ses débuts dans la NFL en 2012.