Redbirds de McGill: retrouver son identité

À l’aube d’amorcer leur campagne 2022, les Redbirds de McGill veulent mettre de côté leur dernière campagne et renouer avec leur progression du passé.

«Nous voulons nous retrouver, a déclaré l’entraîneur-chef Ronald Hilaire. En 2021, autant pour les joueurs que les entraîneurs, ce fut une saison en deçà de nos attentes, considérant le talent que nous avions et le "momentum" que nous avions créé en 2018 et en 2019.»

Lors de ces deux campagnes, McGill avait pris le troisième rang du circuit universitaire québécois. Après la saison annulée de 2020, le club a connu plusieurs difficultés l’année suivante. Il a maintenu un piètre dossier de 1-7 et pris le dernier rang du classement, ratant ainsi les éliminatoires.

«Je ne cherche pas d’excuses, mais c’était difficile de devoir composer avec deux classes de recrutement. Nous avions aussi perdu des vétérans importants en ce qui a trait au leadership», a expliqué Hilaire.

«Nous avons créé de mauvaises habitudes à l’intérieur de notre équipe. Nous étions talentueux, mais étions-nous une équipe unie? Je ne sais pas. Dans les moments difficiles, nous n’étions pas assez unis pour réussir à gagner des matchs.»

Après deux semaines de préparation en vue de leur début contre le Rouge et Or de l’Université Laval samedi, Hilaire est persuadé que sa formation est sur la bonne voie.

«Nous voyons déjà que nous sommes beaucoup plus tous dans le même état d’esprit. Nous voulons bien faire les choses, y aller un jour à la fois pour éventuellement redevenir l’équipe que nous étions. Si nous maintenons le cap, je pense que de belles choses peuvent arriver pour nous en 2022.»

Un plus long camp

Comme il y a seulement cinq équipes dans la ligue québécoise, une équipe devait patienter avant d’amorcer sa campagne. Les Redbirds ont écopé cette année. Cela vient avec certains inconvénients, mais aussi plusieurs avantages.

«Ça nous a permis d’avoir une plus longue évaluation et de donner la chance à nos joueurs d’avoir beaucoup de répétitions à l’entraînement, a noté Hilaire. Ça nous permet de prendre les meilleures décisions possible en ce qui concerne nos partants et les 48 joueurs que nous allons habiller contre Laval.»

McGill a également pu renouer avec l’une de ses traditions, soit de s’exiler au Collège Bourget pendant une semaine complète.

«Nous avons passé tout notre temps ensemble. Nous étions loin de la maison et obligés d’être ensemble. C’est excellent pour l’esprit d’équipe. Nous avons appris à nous découvrir les uns les autres», a raconté le demi défensif Tristan Fleury.

Son coéquipier Darius Simmons est convaincu que cet exercice a permis à son équipe d’atteindre l’objectif de Hilaire.

«Nous avons découvert notre essence pendant le camp d’entraînement. Il est maintenant le temps pour nous de passer à l’action», a déclaré le receveur de passes.

Les Redbirds et le Rouge et Or ont rendez-vous ce samedi, à 16h, au Stade Percival-Molson. L’affrontement sera présenté sur les ondes de TVA Sports.