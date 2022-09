Punk contre Moxley, on aime ou pas?

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat discutent en long et en large de l’histoire entre CM Punk et Jon Moxley et vous allez voir à quel point le titre «Les Anti-Pods» est approprié!

De plus, les deux animateurs échangent sur la blessure de Thunder Rosa, les possibles retours à la WWE et sur la venue de Minoru Suzuki à Montréal pour la IWS.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!