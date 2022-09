Mia Kupres dans le carré d’as à Repentigny

La jeune Canadienne Mia Kupres a continué d’impressionner aux Internationaux de tennis junior de Repentigny, jeudi, en accédant aisément aux demi-finales au parc Larochelle.

Kupres, septième tête de série, s’est moquée de son adversaire, la Slovaque Nina Vargova (4e), en deux manches identiques de 6-1. La native d’Edmonton, qui réside aujourd’hui à Montréal, a eu l’ascendant grâce à sa profondeur de balle et la qualité de son service.

Afin d’accéder à la finale, la représentante de l’unifolié de 18 ans devra disposer de l’Allemande Ella Seidel (8e). Celle-ci a obtenu son billet pour le carré d’as en battant l’Américaine Tatum Evans.

L’autre demi-finale opposera l’Italienne Federica Urgesi (15e) à la Japonaise Sara Saito (5e).

Du côté des garçons, le Belge Alexander Blockx (6e) a remporté son duel face au Mexicain Luis Carlos Alvarez Valdes (14e). Il n’a toujours pas échappé une manche depuis le début du tournoi.

«Luis est un excellent joueur qui s’est battu pour réussir à avoir chaque balle, a indiqué le Belge après son duel, selon un communiqué. J’ai dû me battre pour gagner chacun des points. Ma première ronde a été difficile, mais une fois que je me suis adapté au court, je me sentais mieux. »

Jeremy Jin (9e) tentera de mettre un terme à cette heureuse séquence vendredi, tandis que l’autre demi-finale mettra en vedette Jack Loutit (12e) et Mihai Alexandru Coman (7e).

Jin et Loutit auront une journée chargée, puisqu’ils croiseront aussi le fer avec les Canadiens Aleksandar Mitric et Sasha Rozin en demi-finale du double masculin.