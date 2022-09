Les Stars règlent un important dossier

Les partisans des Stars de Dallas peuvent souffler: leur équipe a consenti une entente de trois saisons, d’une valeur annuelle moyenne de 4 millions $, au gardien Jake Oettinger, jeudi.

Joueur autonome avec compensation, le portier de 23 ans avait vu son contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH) se conclure à la fin de la dernière campagne.

L’Américain a prouvé en 2021-2022, sa deuxième saison au sein du circuit Bettman, qu’il pouvait être considéré comme le gardien d’avenir à Dallas. Il a conservé une excellente fiche de 30-15-1, avec une moyenne de buts alloués de 2,53 et un taux d’efficacité de ,914.

«Les performances de Jake ont parlé d’elles-mêmes la saison dernière, a mentionné dans un communiqué le directeur général Jim Nill. Il a des habiletés physiques et une présence devant le filet réservées à l’élite, en plus de montrer une force mentale phénoménale dans les situations de haute pression.»

Oettinger, choix de premier tour (26e au total) au repêchage de 2017, a effectué ses débuts dans la LNH pendant les séries éliminatoires de 2019-2020. Il a partagé le filet avec Anton Khudobin la saison suivante, montrant qu’il avait l’étoffe de succéder au vétéran.

Déjà un leader

L’arrivée de l’ancien vainqueur du trophée Vézina Braden Holtby n’a pas affecté sa confiance, même s’il a dû disputer quelques rencontres dans la Ligue américaine, passant deux fois plus de temps devant le filet que l’ancien des Capitals de Washington.

«Le calme de Jake et sa personnalité ont fait de lui un leader dans notre vestiaire, a poursuivi Nill. Il a prouvé qu’il a le talent, l’éthique de travail et l’attitude pour exceller dans la LNH. Il a joué un rôle-clé dans nos succès de la saison dernière et nous sommes heureux de le voir continuer à progresser ici à Dallas.»

Plus jeune gardien de l’histoire des Stars à atteindre le plateau des 30 buts, Oettinger sera lié à l’équipe jusqu’en 2024-2025.

Avec cette signature, la formation texane a environ 6 millions $ disponibles sous le plafond salarial pour offrir un contrat à l’attaquant Jason Robertson, qui a aussi atteint l’autonomie avec compensation.