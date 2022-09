Le Rouge et Or se méfie des Redbirds

Le Rouge et Or de l’Université Laval sera en visite au stade Percival Molson, samedi, pour se frotter aux Redbirds de McGill qui disputeront leur premier match de la saison après avoir profité d’une semaine de congé en lever de rideau de la campagne.

Une des deux équipes sera-t-elle avantagée au détriment de l’autre ? «Avec un camp aussi court que nous avons eu, une semaine de préparation de plus en raison d’un bye n’est pas mauvais, a indiqué le pilote lavallois Glen Constantin qui estime que sa troupe a connu l’un de ses très bons matchs d’ouverture depuis longtemps dans la victoire de 27-3 contre Sherbrooke. McGill a aussi eu l’opportunité de jouer un match présaison. De notre côté, on a disputé un match qui comptait au classement et avec une grande intensité, ce qui n’est pas un désavantage.»

Qu’en pense son homologue Ronald Hilaire ?

«Il y a des plus et des moins, a résumé l’entraîneur-chef des Redbirds. On veut évaluer nos joueurs le mieux possible et une semaine de camp de plus est une bonne chose, mais le RSEQ est la meilleure conférence au pays à mon avis et on n’a pas retrouvé la même vitesse et l’aspect physique qui caractérise notre circuit lors du match présaison contre Queen’s. On a perdu le match à la dernière minute contre l’équipe qui occupe le 5e rang au pays.»

Un quart-arrière recrue

Constantin s’attend à affronter le quart-arrière recrue Eloa Latendresse-Regimbald, mais Hilaire soutient que la décision finale n’est pas encore arrêtée.

Le produit des Cheetahs de Vanier qu’il a mené à la conquête du Bol d’Or l’an dernier a remporté le titre de joueur par excellence du circuit.

«McGill mise beaucoup sur son quart recrue pour l’avenir et je m’attends à ce qu’il soit le partant, a-t-il indiqué. Les quarts-arrières de première année qui réussissent à devenir partant dès le départ sont souvent de bons athlètes qui misent sur un bon bras, mais qui n’ont pas vu de couvertures sophistiquées. On devra mélanger nos couvertures et tenter de le contenir dans la pochette.»

«Eloa et Mathieu [Boudreau] ont connu un bon camp ; ils ont obtenu un nombre de répétitions similaire et ils sont nez à nez, renchérit Hilaire. La bataille a été bénéfique pour Eloa qui démontre un grand calme. Il a tellement de talent que je m’attends à ce qu’il prenne les rênes de l’équipe à un moment donné. Il faut juste déterminer si ce moment est dès maintenant. Il a toujours le sourire et ses coéquipiers l’aiment.»

À sa deuxième saison à McGill, Boudreau n’a pas été habillé une seule fois l’an dernier puisque les Redbirds misaient sur deux vétérans, mais il a conduit les Islanders de John Abbott à la victoire au Bol d’Or en 2019 en Division 2.

Départ difficile

Le Rouge et Or avait connu des ennuis lors de son ouverture en 2021 face aux Redbirds, signant une courte victoire de 17-11. «Les joueurs s’étaient présentés avec une attitude de supériorité, a rappelé Constantin. On avait rectifié le tir lors du match à McGill [victoire de 55-2], mais ça ne signifie plus rien. On n’a pas de films des Redbirds et ça va être un bon défi. Ils misent sur un quart-arrière de premier ordre, de bons receveurs et ils ont confiance en leurs chances.»

Même si les Redbirds n’ont signé qu’une victoire et raté les éliminatoires l’an dernier. Hilaire est convaincu que sa troupe peut rivaliser avec tout le monde dans le RSEQ.

«On n’a rien à envier à aucune équipe, a-t-il affirmé. Ça va être une bataille féroce chaque semaine. On a beaucoup appris de la dernière saison et les gars travaillent plus fort après avoir réalisé qu’on ne peut pas tourner les coins ronds.»

Le retour de la retraite fermée au Collège Bourget pendant le camp a été salutaire.

«Parce que nos joueurs viennent de partout, on a pu bâtir un esprit d’équipe et retrouver notre culture, a expliqué Hilaire. Cela n’avait pas été possible en 2021 en raison des contraintes de la COVID-19.»

Un départ fort différent pour Vincent Blanchard

Vincent Blanchard a connu un début de saison beaucoup moins douloureux que l’an dernier.

Le botteur du Rouge et Or avait eu droit à tout un baptême des rangs universitaires dans le match d’ouverture contre McGill. Sur une tentative de placement de 34 verges bloquée par Benjamin Carré, Blanchard s’était fracturé quelques côtes sur ce qui était son premier botté en carrière dans les rangs universitaires. Il avait terminé la rencontre, mais raté les deux parties suivantes. Botteur dans les rangs collégiaux, le porteur de ballon Émile Malenfant avait pris la relève à Concordia et à Sherbrooke.

Un bon début

Cette fois-ci contre Sherbrooke, Blanchard a réussi trois placements en autant de tentatives et conservé une moyenne de 40,4 verges sur ses cinq dégagements, dont quatre qui se sont retrouvés à l’intérieur de la ligne de 20 du Vert & Or.

«C’est un bon début de saison et je suis très content, mais je garde en tête qu’il s’agit seulement d’un match, a-t-il raconté. Je veux bien performer tout le temps.»

Pendant le camp d’entraînement, Blanchard et la recrue Émile Choquet se sont livré une chaude lutte pour le poste de partant. L’identité du partant n’a été connue que quelques jours avant le match d’ouverture.

«La lutte nous pousse à être meilleurs, a-t-il souligné. Émile est très bon et la bataille va se poursuivre chaque semaine. J’aime ça faire les trois bottés puisque je suis sur le terrain plus souvent. C’est un défi de plus de savoir que les entraîneurs n’habillent qu’un botteur.»

Glen Constantin préfère habiller un seul botteur si aucun des deux ne lui procure un avantage important.

«Vincent est plus puissant, a précisé l’entraîneur-chef. Émile est un peu plus précis, mais il n’y a pas une grande différence.»

Saison difficile

Cette blessure dès son premier botté a laissé des traces. «La saison n’a pas été facile, a reconnu l’auteur de six placements en 14 tentatives et d’une moyenne de 38,9 verges sur ses dégagements. Ce fut difficile de tourner la page.»

La saison de Blanchard a pris fin sur une autre blessure. En plaquant le retourneur Carl Chabot en finale de la Coupe Dunsmore, Blanchard a été victime d’une commotion cérébrale. Le receveur des Carabins de l’Université de Montréal a lui aussi quitté et il a raté la demi-finale canadienne face aux Huskies de la Saskatchewan.

«Avant de me blesser, je connaissais un bon match et j’avais bien fait dans les moments importants. J’étais très satisfait.»