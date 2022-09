«J’ai de plus en plus souvent ma chance» - Hugo Houle

Le cycliste québécois Hugo Houle connaît une saison extraordinaire en 2022, notamment avec une troisième place lors de la 13e étape du plus récent Tour de France, mais surtout en raison d'une victoire, quelques jours plus tard, lors de la 16e étape.

Ainsi, Houle est passé en vitesse supérieure et est maintenant aux avant-postes du cyclisme mondial, compétitionnant avec les meilleurs de sa profession, comme l'a démontré sa plus récente deuxième place au classement général à la Arctic Race, en Norvège.

«C’est difficile d’expliquer ça en une raison, a souligné Houle, jeudi, lors de l’émission Salut Bonjour, sur les ondes de TVA. Il y a beaucoup de raisons derrière ça. Je suis expatrié depuis trois ans en terrain plus montagneux, l’enchaînement des bons entraînements, les années d’efforts, c’est peut-être le résultat de 10 à 12 ans de sacrifices.

«Aujourd’hui, j’ai atteint le petit niveau de plus qui fait qu’on me voit aux avant-postes et ça fait la différence à la télévision. Avant, je faisais le travail derrière.»

Houle participera dans un peu plus d’une semaine aux Grands Prix Cylistes de Québec et de Montréal, les 9 et 11 septembre prochains.

Les courses seront présentées à TVA Sports et TVA Sports Direct.

«Je suis un gars de Québec par le passé, mais mes qualités de grimpeurs ont beaucoup évolué en ces deux ans d’absence, a analysé Houle. Avec les jambes que j’avais au Tour de France, je pense qu’une de mes meilleures de chances de résultat, c’est à Montréal.

«J’ai changé un peu en terme de qualité de coureur. J’espère qu’à Montréal, je vais être là à la fin, mais il faut que les jambes soient là, c’est une course extrêmement difficile.»

Lors de la course de Montréal, les coureurs devront franchir la montée de la côte Camilien-Houde à 18 reprises et feront face à un dénivelé total d’environ 4700 mètres, similaire aux plus imposantes étapes en montagne du Tour de France.

